Κ. Γαλλή (EY Ελλάδος): Η πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση μπορεί να φέρει περισσότερα έσοδα και μειωμένες εκπομπές

Στην τοποθέτησή της στο πάνελ “Navigating climate governance: a public-private perspective” στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η κυρία Κωνσταντίνα Γαλλή, Εταίρος στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, επεσήμανε ότι η φορολογία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο δημόσιας πολιτικής και βασικό συστατικό της «κλιματικής διακυβέρνησης».

Στην τοποθέτησή της στο πάνελ “Navigating climate governance: a public-private perspective” στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η κυρία Κωνσταντίνα Γαλλή, Εταίρος στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, επεσήμανε ότι η φορολογία αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο δημόσιας πολιτικής και βασικό συστατικό της «κλιματικής διακυβέρνησης».

Όπως σημείωσε, η κλιματική διακυβέρνηση προσδιορίζει τις προτεραιότητες και τα σχετικά φορολογικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρηματική οπτική και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πράσινη μετάβαση. Ως παράδειγμα για τον κεντρικό ρόλο της φορολογίας στην κλιματική-περιβαλλοντική πολιτική της χώρα μας, η κυρία Γαλλή επικεντρώθηκε στο χρηματοδοτούμενο έργο από την Ε.Ε., «Greening of taxes in Greece», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, και υλοποιείται από την EY, σε συνεργασία με το Institute for European Environmental Policy (IEEP) και το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η ομιλήτρια εξήγησε ότι με τo συγκεκριμένο έργο, θα καταλήξουμε σε συστάσεις πολιτικής που θα διαμορφωθούν, όχι λαμβάνοντας υπόψη τα δημόσια έσοδα, αλλά υπολογίζοντας τον ευρύτερο αντίκτυπο στην οικονομία – δηλαδή, στην απασχόληση, στο εισόδημα των νοικοκυριών ή το ίδιο το ΑΕΠ.

Στη συνέχεια, η κυρία Γαλλή τόνισε ότι οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες στην Ελλάδα δεν μπορούν να είναι ίδιες όπως αλλού στην Ευρώπη, ακόμη και στις γειτονικές χώρες. Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο υπάρχει σήμερα δημόσια αποδοχή για τη μετάβαση – ειδικά υπό το πρίσμα των τελευταίων φυσικών καταστροφών – κάτι που όπως εξήγησε είναι πάντα κρίσιμο όταν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις, ειδικά για φορολογικές.

Μεταξύ των προκλήσεων της πράσινης φορολογικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας, η Εταίρος στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα περισσότερα έργα μοντελοποίησης πράσινης φορολογίας, συνδέονται με τις εκπομπές άνθρακα, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα απαιτητική η δημιουργία μοντέλων που θα συμπεριλαμβάνουν τη βιοποικιλότητα και την κυκλική οικονομία. «Κλειδί» σε αυτό, είναι τα ποιοτικά δεδομένα, που θα πρέπει πάντα να είναι σύγχρονα και ενημερωμένα. Όπως τόνισε, η χάραξη φορολογικών πολιτικών βάσει δεδομένων βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να αποδώσει τριπλό όφελος: μείωση των εκπομπών, ενισχυμένη οικονομική δραστηριότητα και λιγότερη ανισότητα.

Τέλος, η κυρία Γαλλή ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, αναδεικνύοντας τη σημασία ενός θετικού αφηγήματος προς την κοινωνία, το οποίο θα εμπνεύσει την αλλαγή κουλτούρας και συμπεριφορών. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να εισαχθούν ανταποδοτικά μέτρα, μαζί με τους νέους πράσινους φόρους ή δασμούς, με στόχο τη σταδιακή αλλαγή του δημοσιονομικού μίγματος, αλλά και της νοοτροπίας.