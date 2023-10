Σ. Ζαχαράκη: Έτοιμο το πρώτο τρίμηνο του 2024 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το δημογραφικό

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το δημογραφικό ως ένα «σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα»

Υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το συνέδριο, με τίτλο: «Δημογραφικό 2023 – Ώρα για δράση» από την Next is Now και την Dome Consulting.

Το συνέδριο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Κυβέρνησης, πολιτικών προσωπικοτήτων, ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς, επιχειρεί να αναδείξει τη μεγάλη σημασία του δημογραφικού ζητήματος στην χώρα μας, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και στη συνολική χάραξη της εθνικής μας πολιτικής για την αντιμετώπισή του.

Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με την εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το δημογραφικό ως ένα «σύνθετο και περίπλοκο ζήτημα». Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία της ίδρυσης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κατάρτιση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ώστε η χώρα να μπορέσει να προτεραιοποιήσει τη στήριξη της οικογένειας και συνολικά της κοινωνίας.

Κατόπιν, αφού απαρίθμησε τις κομβικές πρωτοβουλίες που έλαβε η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια ρεαλιστική στροφή σε συγκεκριμένες επιδιώξεις: πρώτα και πάνω απ’ όλα, τη σταθεροποίηση των γεννήσεων. Αμέσως μετά, τη σταδιακή αναστροφή της πτωτικής πορείας τους, με οδηγό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης».

Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός ανήγαγε την αντιμετώπιση του δημογραφικού ως «εθνικό χρέος», που μπορεί να ενώσει όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε μια κοινή διαδρομή, χωρίς λαϊκίστικες και χωρίς εθνικιστικές κορώνες.

Στη συνέχεια, ακολούθησε η συνέντευξη της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου, η οποία επικεντρώθηκε σε ζητήματα, αναφορικά με τους κεντρικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, που θα εκπονήσει το υπουργείο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος με την περαιτέρω λήψη μέτρων για την στήριξη των γονιών και μια ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την έμφαση στις νέες θέσεις εργασίας με επίκεντρο τη γυναίκα και τους νέους, τη σημασία των στεγαστικών προγραμμάτων που πλέον εποπτεύει το υπουργείο για την στήριξη κυρίως των νέων μας και των ευάλωτων ομάδων, το ζήτημα της υπογονιμότητας, αλλά την συνέχιση της προσπάθειας του επαναπατρισμού των νέων ανθρώπων, που άφησαν τη χώρα μας την τελευταία δεκαετία.

Η κα Ζαχαράκη τόνισε τη σπουδαιότητα της σύζευξης δυνάμεων για την αντιμετώπιση της εθνικής πρόκλησης του δημογραφικού ζητήματος, τις οποίες ενισχύει και η ίδρυση του Υπουργείου. Σπουδαίο ρόλο πρόκειται να διαδραματίσει η κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο θα συνταχθεί εντός του προσεχούς τετραμήνου και θα παραδοθεί στον Πρωθυπουργό εντός του πρώτου τριμήνου του 2024.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει 5 βασικούς πυλώνες που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες κάθε ηλικίας:

α) Τη στήριξη της οικογένειας, με τις ήδη ληφθείσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης, αλλά και με μέτρα που θα εφαρμοστούν πολύ άμεσα, όπως η αύξηση του επιδόματος παιδιού για τους δημοσίους υπαλλήλους και η επέκταση της άδειας μητρότητας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότισσες,

β) την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού,

γ) τη διαχείριση της γήρανσης, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη συνθηκών υγιούς και ενεργού γήρανσης, με το κομμάτι της έρευνας για τη μακροχρόνια φροντίδα, που έχει ενταχθεί ήδη στο ΕΣΠΑ να συμβάλει θετικά στον σκοπό αυτό,

δ) τη διασφάλιση ποιότητας ζωής, σε συνεργασία με τους φορείς α’ και β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και

ε) την προώθηση της ανάπτυξης και τη σύνδεση της ευημερίας της οικονομίας με την εξομάλυνση του προβλήματος.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του κ. Χατζηνικολάου, η κα Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας, που θα ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης με κάθε διαθέσιμο μέτρο αντιμετώπισης, υπογραμμίζοντας ότι «προέχει να ακούμε την επιστημονική κοινότητα».

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη επεσήμανε ότι «θα είμαστε εκεί, έχοντας ανοιχτά τα αυτιά μας στις προτάσεις μιας κοινωνίας που θέλει να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτής της εθνικής πρόκλησης».

Στην συνέχεια πήρε τον λόγο η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία – Αλεξάνδρα Κεφάλα η οποία συμμετείχε στην ενότητα : «Το εθνικό σχέδιο για το δημογραφικό – Η οικογένεια και οι νέοι στο επίκεντρο».

«Δημιουργούμε ένα συνεκτικό πλαίσιο για να εξασφαλίσουμε στην ελληνική κοινωνία τα πολύτιμα αγαθά της προστασίας και της ασφάλειας. Οφείλουμε να στηρίξουμε τους νέους στη δημιουργία οικογένειας. Να τους βοηθήσουμε να νιώθουν ασφάλεια οικονομική, εργασιακή, στεγαστική, κοινωνική και ενδοοικογενειακή. Το αποτέλεσμα της πολιτικής μας, το γνωρίζουμε, θα φανεί μακροπρόθεσμα. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει να δράσουμε σήμερα».

Η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Μαρίνα Στέφου συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα : « Οικονομική ανάπτυξη και δημογραφική πολιτική – Το ασφαλιστικό, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού» δήλωσε: «Τα προγράμματα στέγασης που ισχύουν και έχουν αποδώσει καρπούς όπως το «Σπίτι μου» αλλά και όσα σχεδιάζονται όπως το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» και η «Κοινωνική Αντιπαροχή» θα ανακουφίσουν την ανάγκη για φθηνότερη στέγαση σε νέα ζευγάρια και ευάλωτες ομάδες. Μέσα στο πλέγμα των μέτρων που κρίνονται σημαντικά είναι και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της γονιμότητας. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός υποστηρικτικών πολιτικών για τα νέα ζευγάρια».

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δρ. Ζέφη Δημαδάμα μιλώντας για την σημασία της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας τόνισε: «Με το νόμο 4808/2021 εισήχθη για πρώτη φορά η άδεια πατρότητας, το νομικό πλαίσιο της γονικής άδειας αλλά και άλλες διευκολύνσεις για γονείς και φροντιστές που στηρίζουν έμπρακτα την οικογένεια. Με το πρόγραμμα SHARE στις εταιρείες, προωθούμε και στηρίζουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής κα τον καλύτερο καταμερισμό της φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών».