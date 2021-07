ΕΦΚΑ: Ξεκινούν τα ψηφιακά γκισέ και οι call center agents για τους ασφαλισμένους - Οι 4 κρίσιμες παρεμβάσεις

Τέσσερις κρίσιμες παρεμβάσεις που θα συντελέσουν στην ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, μέσω της ριζικής αναμόρφωσης των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας .

Η παροχή 50 ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του δικτυακού τόπου του ασφαλιστικού υπερφορέα (www.efka.gov.gr) θα καλύψει ολοένα και περισσότερες συναλλαγές με τους πολίτες και σε συνδυασμό με τη διάθεση επιπλέον υπηρεσιών μέσω των ΚΕΠ, θα ομαλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, ειδικά στην περιφέρεια και όπου δεν υπάρχει υποκατάστημα του ΕΦΚΑ.

Ταυτόχρονα η υπηρεσία myEFKAlive που τίθεται σε λειτουργία την προσεχή εβδομάδα, καθώς και το νέο ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, δωρεάν για τους πολίτες και με μηδενικό χρόνο απόκρισης θα εγκαινιάσουν ένα νέο τρόπο επαφής με το δημόσιο, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών.

Call Center στο 1555

Αποφασισμένη να βάλει τέλος στη λογική του... κατεβασμένου τηλεφώνου στις υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες στο insider.gr, μέχρι το τέλος του μήνα θα λειτουργήσει το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα, με στόχο την μηδενική αναμονή.

Με επιχειρησιακό κέντρο την έδρα καθεμιάς από τις 13 περιφέρειες της χώρας, δεκάδες Call Center agents θα υποδέχονται και θα καταγράφουν τις ερωτήσεις των πολιτών και σε συνεργασία με μια ομάδα εξειδικευμένων back office υπαλλήλων θα δίνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Μάλιστα οι εσωτερικοί υπάλληλοι θα καλούν τηλεφωνικά τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να τους ενημερώσουν σχετικά με το αίτημα τους.

Το τηλεφωνικό κέντρο θα αποτελεί μια σύμπραξη ανάμεσα στον ΕΦΚΑ και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς θα στελεχωθεί τόσο από υπηρεσιακό προσωπικό του φορέα κοινωνικής ασφάλισης όσο και από εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα μπορεί να δέχεται 25.000 κλήσεις ημερησίως.

My EFKA Live

Την Δευτέρα ξεκινά η λειτουργία του My EFKA Live, της νέας ψηφιακής πλατφόρμας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που θα εξυπηρετεί εξ αποστάσεως δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα υπηρσία θα λειτουργήσει πιλοτικά από αυτόν το μήνα στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες και σταδιακά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Με την βοήθεια της τεχνολογίας δημιουργούνται τα ψηφιακά γκισέ, τα οποία θα επιτρέπουν σε χιλιάδες ασφαλισμένους να εξυπηρετούνται μέσα από τον υπολογιστή τους, δίνοντας ηλεκτρονικό ραντεβού με τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του φορέα.

Η τηλεδιάσκεψη θα γίνεται μετά από την απαραίτητη ταυτοποίηση στοιχείων και στη συνέχεια θα αποστέλλεται email στον ασφαλισμένο για την ημέρα και την ώρα του ραντε την ασφαλιστική του ενημερότητα.

Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από την έμπειρη ομάδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία έχει ήδη δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, τις υπηρεσίες My OAED Live, My AADE Live και My KEP Live.

Υπηρεσίες μέσω των ΚΕΠ

Η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, η έκδοση ασφαλιστικής ικανότητας, η βεβαίωση απογραφής ή η ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας είναι μερικές από τις υπηρεσίες που εδώ και λίγους μήνες παρέχονται στους πολίτες και από τα ΚΕΠ, με ταχύτητα και χωρίς ταλαιπωρία.

Οι 13 νέες ψηφιακές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που παρέχονται μέσω των ΚΕΠ δρομολογήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο και αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των ΚΕΠ προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:

Εκτύπωση μηνιαίου ή ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος συνταξιούχου

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθενείας

Βεβαίωση προϋπηρεσίας για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για μισθωτούς ιδιωτικού τομέα του τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Βεβαίωση απογραφής

Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

Ασφαλιστική ικανότητα

Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών

Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής κατά τη διαδικασία του Ν. 4554/2018

Ενημέρωση ασφαλισμένων για συμβάσεις της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (Δελτία Παροχής Υπηρεσιών).

Η λίστα των 50 ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Η λίστα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανά κατηγορία ασφαλισμένου που είναι προσβάσιμες, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ είναι η εξής:

1) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μισθωτούς

- Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

- Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας

- Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

- Βεβαίωση προϋπηρεσίας

- Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

- Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης

- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

- Βεβαίωση απογραφής

- Ατομικά στοιχεία

- Ασφαλιστική ικανότητα

2) Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

- Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

- Έναρξη ασφάλισης (χορήγηση βεβαίωσης απογραφικής δήλωσης για ΔΟΥ)

- Μεταβολή δραστηριότητας μη μισθωτών

- Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών

- Βεβαίωση επανεγγραφής μη μισθωτών

- Εισφορές μη μισθωτών

- Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας

- Βεβαίωση απογραφής

- Ασφαλιστική ικανότητα

- Βεβαίωση εισφορών για φορολογική χρήση

- Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων παρ. 9 άρθρου 39 Ν. 4387/2016 (ΔΠΥ)

- Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας κύριας ασφάλισης επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών από 1/1/2021

- Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες Ν. 4611/2019

- Αίτηση για αμφισβήτηση οφειλής Ν. 4554/20183)

3. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για εργοδότες

- Απογραφή φυσικού προσώπου στο μητρώο εργοδοτών

- Πιστοποίηση εργοδοτών

- Βεβαίωση εργοδότη για επίδομα ασθένειας

- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας

- Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ

- Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου

- Οικονομική καρτέλα εργοδότη

- Διαχείριση συμβάσεων από τις οποίες προκύπτει υποχρέωση έκδοσης ΔΠΥ (Παρ. 9 Αρθρ. 39 Ν. 4387/2016)

- Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης απασχολουμένων

- Ρύθμιση οφειλών προς ΕΦΚΑ για εργοδότες Ν. 4611/2019

- Προβολή αποβληθεισών ΑΠΔ μισθολογικών περιόδων 2002 έως 20114)

4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους

- Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης

- Απασχόληση συνταξιούχων e-ΕΦΚΑ

- Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους

- Ηλεκτρονική αίτηση προκαταβολής σύνταξης

- Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης

- Εκτύπωση ενημερωτικού σημειώματος επιστροφής μειώσεων συντάξεων

- Εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος

- Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΝΑΤ

- Εκτύπωση ετήσιου ενημερωτικού σημειώματος ΕΤΕΑΕΠ, ΤΣΜΕΔΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

- Ένσταση/αίτηση θεραπείας κατά μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης

- Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας

- Ηλεκτρονική Αίτηση Επικουρικής Σύνταξης τ. ΕΤΕΑΜ

5. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα (τράπεζες, συμβολαιογράφοι, ιατροφαρμακευτικοί σύλλογοι, κ.ά.)

- Λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

- Πιστοποίηση φορέων για τη λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

- Επιβεβαίωση εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας

- Έλεγχος εγκυρότητας βεβαιώσεων

- Πιστοποίηση φορέων για τη γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

- Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας

- Υποβολή αιτήματος για ληξιπρόθεσμα υγείας

6. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΚΕΑΟ

- Πιστοποίηση οφειλετών

- Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών

- Πίνακας χρεών οφειλέτη

- Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη

- Υπολογισμός δόσεων ρύθμισης

- Ρύθμιση οφειλών