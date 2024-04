Get Involved: Εκπαιδευτική ημερίδα «Sustainable Future III: Powering the Future of Energy, Supply Chain and Finance»

Ο νεανικός οργανισμός της Get Involved διοργανώνει την επιστημονική ημερίδα με τίτλο “Sustainable Future III: Powering the Future of Energy, Supply Chain and Finance”, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από τις 11:00 - 19:00.

Στόχος της εκδήλωσης είναι το κοινό να κατανοήσει μέσα από παρεμβάσεις εκπροσώπων της αγοράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών, την τρέχουσα πραγματικότητα και τις υπαρκτές προκλήσεις που διαμορφώνουν οι παράγοντες ESG στον κλάδο της ενέργειας και των υποδομών, στην εφοδιαστική αλυσίδα και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) κοινωνικών, νομικών και οικονομικών επιστημών, ερευνητές STEM, καθώς και επαγγελματίες των αντίστοιχων κλάδων, ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Βασικοί υποστηρικτές της επιστημονικής ημερίδας είναι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την οποία θα εκπροσωπήσει ο κ. Παναγιώτης Χαμπεσής, Επικεφαλής Τομέα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Χρηματοδοτήσεων & Αειφορίας, και η Motor Oil, την οποία θα εκπροσωπήσει η κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής. Παράλληλα, σε συνέχεια της υποστήριξης των εγχειρημάτων της Get Involved από την ΤτΕ από το 2019 και από την ΕΚΤ από το 2021, θα συμμετέχουν ως ομιλητές ο κ. Francesco Cometa εκ μέρους της ΕΚΤ και η κα. Κατερίνα Παϊσίου εκ μέρους της ΤτΕ.

Οι θεματικές γύρω από τις οποίες θα δομηθεί η συζήτηση στα πάνελ είναι οι εξής:

«Τράπεζες και ESG: Προκλήσεις, ευκαιρίες και μελλοντικές προοπτικές»

«CSRD beyond compliance: Ο οδικός χάρτης για ένα βιώσιμο μέλλον»

«Εφοδιαστική αλυσίδα και ESG: Κατανοώντας το αποτύπωμα των προϊόντων μας»

Η Get Involved αποτελεί μια πρωτοβουλία νέων που ξεκίνησε το 2017 και απευθύνεται μέσα από μία σειρά εγχειρημάτων στο φοιτητικό και νεανικό κοινό. Βασικός της στόχος, είναι η διάδοση και διεύρυνση της οικονομικής παιδείας με διεπιστημονική προσέγγιση. Η Get Involved ασχολείται επίσης ενεργά με τα ζητήματα της Βιωσιμότητας και του ESG στο πλαίσιο των δράσεων του Sustainable Future, παρέχοντας στους φοιτητές και τους απόφοιτους πανεπιστημίων, ολοκληρωμένες γνώσεις και ιδέες για το συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο αυτών των ζητημάτων.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.