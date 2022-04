Περιζήτητα τα στελέχη του ESG – Έως 1,5 εκατ. δολάρια οι μισθοί

Ο επικεφαλής βιωσιμότητας αναδεικνύεται ως το νέο hot spot για τα στελέχη C-suite.

Περιζήτητα έχουν καταστεί στην παγκόσμια αγορά εργασίας τα στελέχη ESG με τις ετήσιες απολαβές τους να φθάνουν ακόμη και τις 800.000 δολάρια ή τα 1,5 εκατ.

Την τελευταία διετία οι προσλήψεις στελεχών επιχειρήσεων υπεύθυνα για τη διαχείριση θεμάτων Αειφόρου Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας (CSO) έχουν εκτοξευθεί καθώς ο ρόλος τους μετατοπίζεται από την εσωτερική επικοινωνία στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, όπως η μείωση της ρύπανσης, αναφέρει μιλώντας στο Bloomberg ο Eric Lathrop, από την Boyden. «Τα τελευταία δύο χρόνια σημειώθηκαν περισσότερες προσλήψεις από ό,τι όλα τα προηγούμενα χρόνια ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις επιβράδυνσης αυτής της τάσης για το 2022», επισημαίνει.

Οι επενδυτές, οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν από τις εταιρείες να είναι πιο ανοιχτές σχετικά με τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ζητημάτων διακυβέρνησης, από την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη ρύπανση έως τις διακρίσεις και την καταναγκαστική εργασία.

Ο επικεφαλής βιωσιμότητας αναδεικνύεται ως το νέο hot spot για τα στελέχη C-suite, αλλά υπάρχει μικρή συναίνεση σχετικά με την περιγραφή της θέσης εργασίας, τα προσόντα ή ακόμα και τους στόχους καθώς οι εταιρείες αναζητούν εσπευσμένα στελέχη και δεν στέκονται για την ώρα σε λεπτομερείς job descriptions.

Δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος τίτλος ως θέση εργασίας δεν έχει κλείσει ούτε δυο δεκαετίες ύπαρξης, δεν υπάρχουν πολλές εξελίξεις ως προς μια τυποποιημένη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση ή ακόμη και πιο καθολικών στόχων ενώ στο επίκεντρο παραμένουν θέματα περιβάλλοντος.

«Δεν υπάρχει πραγματικά εγχειρίδιο για το πώς να είσαι CSO», αναφέρει Chrissa Pagitsas , της οποίας το βιβλίο «Chief Sustainability Officers at Work: How CSOs Build Successful Sustainability and ESG Strategies», περιλαμβάνει συνεντεύξεις με περισσότερα από 20 στελέχη βιωσιμότητας εταιρειών όπως η Amazon η Verizon Communications κλπ. «Οι εταιρείες που δεν εστίαζαν ποτέ στη βιωσιμότητα τώρα έρχονται σε αυτό με μια ερώτηση σχετικά με το πώς να την προσεγγίσουν», τονίζει.

Σε αντίθεση με άλλα C-suites στελέχη στις ΗΠΑ, εκείνα που ηγούνται καθιερωμένων κλάδων όπως τα οικονομικά, τα νομικά και οι ανθρώπινοι πόροι, τα μονοπάτια σταδιοδρομίας ενός αυξανόμενου αριθμού στελεχών βιωσιμότητας περνούν μέσα από ρόλους τόσο διαφορετικούς όπως τα μαθηματικά και το μάρκετινγκ, η λογιστική και η γεωργία ή η ψυχολογία και ο νόμος.

Ο πρώτος επικεφαλής βιωσιμότητας αναλαμβάνει καθήκοντα στη DuPont το 2004, αλλά ο ρόλος του δεν ήταν ξεκάθαρος στην αρχή. Οι προσλήψεις εκτινάχθηκαν το 2012, ξανά το 2018, και στη συνέχεια ήρθε το μεγαλύτερο κύμα από το 2020, επισημαίνει η Lisa Simon, οικονομολόγος στο Revelio Labs που ερεύνησε τη σταδιοδρομία περισσότερων από 2.500 στελεχών εταιρειών που έχουν τίτλους όπως επικεφαλής πράσινης ανάπτυξης ή βιωσιμότητας.

Περισσότερα από τα μισά στελέχη έχουν πτυχίο επιχειρήσεων και περίπου το 20% είναι μηχανικοί, σύμφωνα με τα ευρήματά της. Μεταξύ των υπολοίπων, τα στελέχη που προέρχονται από τη Νομική και το Μάρκετινγκ είναι περισσότερα από αυτά που έχουν πτυχία στη Βιολογία ή τη Χημεία.

Ανάγκη ταχείας προσαρμογής για τις επιχειρήσεις

Οι κίνδυνοι για τις εταιρείες που θεωρούνται ότι κινούνται πολύ αργά είναι υψηλοί. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ πρότεινε έναν κανονισμό 500 σελίδων που θα απαιτούσε την εταιρική αποκάλυψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ο ακτιβιστής επενδυτής Engine No. 1 απαίτησε αναδιάρθρωση του διοικητικού συμβουλίου στην Exxon Mobil πέρυσι σε μια διαμάχη για την κλιματική αλλαγή. Αυτό έχει φέρει τα στελέχη της βιωσιμότητας στο προσκήνιο καθώς οι εταιρείες προσπαθούν να ανταποκριθούν στις νέες προσδοκίες, δήλωσε ο Lucas Joppa, επικεφαλής περιβαλλοντικός διευθυντής της Microsoft.

Με πληροφορίες από το Bloomberg.