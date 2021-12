Ενεργειακή Κρίση και Φυσικό Αέριο: Πώς διαμορφώνεται το διεθνές και περιφερειακό τοπίο της αγοράς

Η κρίση που προκάλεσε το άλμα στο κόστος του φυσικού αερίου στις ενεργειακές αγορές και στην εθνικές οικονομίες, καθώς και οι προοπτικές και δυνατότητες για την έρευνα και εκμετάλλευση του αερίου στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συνεδρίας με θέμα «Η Ενεργειακή Κρίση και η Διεθνής και Περιφερειακή Αγορά Φυσικού Αερίου» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 25ου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια & Ανάπτυξη» που διοργανώνει το ΙΕΝΕ, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, αναλύοντας τα αίτια της κρίσης, ο κεντρικός ομιλητής της Συνεδρίας, Γενικός Γραμματέας του EUROGAS, από τις Βρυξέλλες, Dr. James Watson, υποστήριξε πως η εικόνα της αγοράς θα μεταβληθεί σε σχέση με πέρυσι, εξαιτίας της αύξησης του πληθωρισμού που προκύπτει λόγω αυξημένης ζήτησης προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών. Ο Dr. Watson τόνισε πως η παραγωγή ηλεκτρισμού είναι αυτή που κινεί την αγορά φυσικού αερίου, του οποίου το κόστος, όπως είπε, θα εξαρτηθεί από τη συνολική ζήτηση. Ακόμη, υποστήριξε πως η Ευρώπη είχε υποτιμήσει τη ζήτηση φυσικού αερίου τα προηγούμενα χρόνια και δεν προχώρησε σε επενδύσεις σε υποδομές και νέα κοιτάσματα, ενώ υπογράμμισε πως όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η ζήτηση έως το 2030 δεν θα σημειώσει αξιοσημείωτη μεταβολή, με εξαίρεση τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης –συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, τη Γερμανία και το Βέλγιο.

Ο Dr. Watson τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας νέων προτύπων στις συμβάσεις φυσικού αερίου λόγω της ανάγκης μεγάλου εύρους υποδομών αποθήκευσης στην Ευρώπη. Τέλος, ανέφερε πως η Eurogas δεν συμφωνεί με τη θέσπιση των ενιαίων τιμών στο φυσικό αέριο από την Κομισιόν. «Δεν πρόκειται να λειτουργήσει επειδή η αγορά αερίου διαφέρει από εκείνη της αγοράς ηλεκτρισμού που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη μεταβλητότητα», είπε.

Από πλευράς του, ο Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης, του ΔΕΣΦΑ, Δρ. Μιχάλης Θωμαδάκης, μετέφερε την οπτική του Διαχειριστή σχετικά τις προοπτικές των ανανεώσιμων αερίων και τόνισε πως δεν πρέπει – και κατά τον ίδιον, δεν πρόκειται - να παραγκωνιστεί η χρήση του φυσικού αερίου. Επιπλέον, αναφέρθηκε στη μεγάλη μελέτη που εκπονεί ο ΔΕΣΦΑ για το μέλλον της αγοράς στην Ελλάδα, βάσει της οποίας θα προσαρμοστεί και η στρατηγική του Διαχειριστή, συμφωνώντας πως απαιτούνται μεγάλες υποδομές αποθήκευσης αερίου εκτός της υπόγειας αποθήκης της Ν. Καβάλας.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια η Dr. Gina Cohen, Lecturer and Consultant, Natural Gas Industry, Herzliya, από το Ισραήλ, η οποία ανέλυσε τα σχέδια του Ισραήλ για τον τομέα του φυσικού αερίου αναφέροντας πως ο στόχος της νέας κυβέρνησης για τις ΑΠΕ είναι να υπάρχει διείσδυσή τους σε ποσοστό 30% στο σύστημα έως το 2030. Τέλος, αναφέρθηκε στον ενωτικό και σταθεροποιητικό ρόλο που παίζει το αέριο στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τους γεωπολιτικούς κινδύνους που προκύπτουν από την προσέγγιση που ακολουθεί η Τουρκία στη ΝΑ Μεσόγειο.

Ακολούθως, ο Νίκος Σάτρας, Head of Natural Gas Business Unit της Motor Oil, αναφέρθηκε με τη σειρά του στον ρόλο του αερίου στο ενεργειακό μείγμα και στους λόγους που οδήγησαν στην κρίση τιμών. Το πρώτο μέρος της συνεδρίας ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του Prof. Andrey Konoplyanik, Συμβούλου του Γενικού Διευθυντή της Gazprom export LLC, Co-chair από ρωσικής πλευράς του έργου Stream 2 “Internal Markets” του Russia-EU Gas Advisory Council, ο οποίος αποδόμησε την ιδέα ότι μια εταιρεία, εν προκειμένω η Gazprom, χειραγωγεί την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίας, η Boyana Achovksi, Secretary General, Gas Infrastructure Europe από τις Βρυξέλλες, τόνισε πως το φυσικό αέριο θα συμβάλει στην απολιγνιτοποίηση και εξήγησε πως οι υφιστάμενες υποδομές θα βοηθήσουν σημαντικά στη μετάβαση από τον λιγνίτη. Τοποθετήθηκαν ακόμη ο Δρ. Γεράσιμος Αυλωνίτης, Διευθυντής Ανάπτυξης Αγορών του ΔΕΣΦΑ, ο Gökhan Yardım, Partner and Manager, ADG Anadolu Naturalgas Consultancy and Trade Ltd., από την Άγκυρα, η Δρ. Κατερίνα Σάρδη, CEO & Country Manager of Greece, της Energean και ο Δρ. Γιάννης Μπασιάς, Ενεργειακός Σύμβουλος και τ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

Το συνέδριο συνεχίστηκε με συζήτηση του καθ. κ. Γιώργου Σταθάκη, τ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον Κωστή Σταμπολή, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Διευθυντή του ΙΕΝΕ, καθώς και με τις εργασίες της 7ης συνεδρίας με τίτλο «ΑΠΕ, Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συμπαραγωγή».