EcoFest 2021: Μάθαμε να ζούμε τη ζωή μας στο... πράσινο!

Οι πρώτες ημέρες του φετινού καλοκαιριού είχαν χρώμα… πράσινο. Το EcoFest 2021, που διεξήχθη στις 4, 5 και 6 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού του Δήμου Καλλιθέας, έβαλε δυναμικά στο προσκήνιο έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), η Περιφέρεια Αττικής, και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, Νέα Μητροπολιτική Αττική, κάλεσαν τους πολίτες να «ζήσουν τη ζωή τους στο… πράσινο» κι εκείνοι ανταποκρίθηκαν.

Η Πλατεία Νερού έγινε, για τρεις συνεχόμενες ημέρες, προορισμός για μικρούς και μεγάλους με πρωτότυπες δράσεις, workshops, παιχνίδια, μουσική και πολλές εκπλήξεις, με κοινό παρονομαστή την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση.

Η κορδέλα της Διοργάνωσης κόπηκε το πρωί της Παρασκευής από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργο Πατούλη, ενώ παρόντες στα εγκαίνια ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Ζέττα Μακρή, ο Αμερικανός Πρέσβης κ. Geoffrey Pyatt, και άλλα εξέχοντα πολιτικά πρόσωπα.

Με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους σε δράσεις ξεχώρισαν οι Πρεσβευτές του EcoFest, ο «Δράκος» του Ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, η ιδρύτρια του Andydote Fashion Fair, Αντιγόνη Βιντιάδη, ο CEO και ιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας “PHEE”, Σταύρος Τσομπανίδης, η αγαπημένη ηθοποιός Ντόρα Μακρυγιάννη και ο σεφ και επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην καμπάνια της Ε.Ε. “Taste the Ocean”, Γιώργος Τσούλης.

EcoFashion, EcoLiving, EcoMobility, EcoCooking, Recycling και EcoFun, ήταν οι θεματικές ενότητες των δράσεων που απολαύσαμε.

Γνωρίσαμε την ηθική μόδα με τη βοήθεια διάσημων σχεδιαστών και ειδικών, που μας έδειξαν πώς να χρησιμοποιούμε βιώσιμα και ανακυκλώσιμα υλικά για να δημιουργήσουμε πανέμορφα ρούχα, που φτάσανε μέχρι και σε fashion show! Μάθαμε, επίσης, για οικιακές λύσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ύστερα από περιήγηση στο «έξυπνο», πράσινο σπίτι. Δεν έλειψαν όμως, και οι «πράσινες βόλτες» με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πατίνια, και ποδήλατα, τα οποία μας σύστησαν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης.

Αποκτήσαμε γνώσεις για το zero food waste, την έξυπνη διαλογή και διαχείριση τροφίμων, παρακολουθώντας cooking shows και workshops από γνωστούς chefs, προς όφελος της υγείας μας και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, μάθαμε πώς να εφαρμόζουμε οικολογικές συνήθειες καθημερινά, ανακυκλώνοντας ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα, απορρίμματα και μπαταρίες. Τέλος, οι μικροί Ecoists ανέπτυξαν την οικολογική τους συνείδηση μέσα από εργαστήρια, παραστάσεις, quizzes και άλλες δραστηριότητες που θα τους μείνουν αξέχαστες.

O all-time classic Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο πολυτάλαντος Γιώργος Σαμπάνης και η εκρηκτική Josephine έδιναν τη μουσική νότα που έκλεινε την κάθε ημέρα του τριημέρου με live Unplugged Sessions από το Δρόμο 89.8.

Τίποτα από τα παραπάνω δε θα είχε υλοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά του Ομίλου Συγγελίδη, Μεγάλου Χορηγού της Διοργάνωσης, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους Χρυσούς Χορηγούς μας, ΔΕΗ και Ελληνικά Πετρέλαια, τον Ασημένιο Χορηγό, Εθνική Τράπεζα και όλους τους Υποστηρικτές.

Δείτε αποσπάσματα από την τριήμερη διοργάνωση στο απολογιστικό βίντεο του EcoFes t 2021.

Η παρουσία των Χορηγών στο EcoFest 2021

ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΕΛΙΔΗ

Ο Όμιλος Συγγελίδη δήλωσε ηχηρό «παρών» στο EcoFest 2021 γνωστοποιώντας στο ευρύ κοινό όλες τις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις μοντέλων των μαρκών Peugeot, Citroën,ν DS Automobiles και Mazda, που εκπροσωπεί στην ελληνική αγορά.

Στο πλαίσιο της χορηγίας του Ομίλου Συγγελίδη, η Peugeot παρουσίασε στατικά τα δημοφιλή μοντέλα e-208, e-2008, 3008HYBRID4 καθώς και το e-Expert από την γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών της. Την παρουσία της Peugeot εμπλούτισαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα της γαλλικής μάρκας, τα οποία ήταν διάθεση των επισκεπτών, για δοκιμαστική οδήγηση.

Η Citroën παρουσίασε το νέο της Crossover, ë-C4 C-Cross και την ναυαρχίδα της γκάμας, το C5 Aircross Plug-in-Hybrid, καθώς και το ë-Jumpy που ανακηρύχθηκε Van Of The Year 2021. Tην πρώτη τους εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους έκαναν δύο AMI, που αποτελούν το όραμα της Citroën για το μέλλον και ενθουσίασαν το κοινό!

H DS Automobiles παρουσίασε το Premium Urban SUV DS 3 Crossback E-Tense, καθώς και το πολυτελές και πανίσχυρο DS 7 Crossback E-Tense Plug-in Hybrid 4X4.

H Mazda συμμετείχε στο Ecofest με το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της μάρκας, το πολυβραβευμένο ΜΧ-30. Εφοδιασμένο με τον επαναστατικό κινητήρα e-Skyactiv.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν για τρεις ημέρες, την ευκαιρία να κάνουν δοκιμαστική οδήγηση σε προκαθορισμένη διαδρομή συνοδεία πωλητή.

ΔΕΗ

Η ΔΕΗ συμμετείχε στο EcoFest 2021, ηλεκτροδοτώντας το φεστιβάλ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω του GreenPass. Στη διάρκεια της τριήμερης γιορτής, υποδέχτηκε το κοινό στο “έξυπνο σπίτι”, φόρτισε τα αυτοκίνητα των επισκεπτών με τους σύγχρονους φορτιστές ηλεκτροκίνησης που εγκαταστάθηκαν στους χώρους στάθμευσης της Πλατείας Νερού και μοίρασε οικολογικά δώρα. Στη ΔΕΗ, η μετάβαση σε ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον αποτελεί δέσμευση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση και αναπτύσσει τη στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη. Η συμμετοχή του στο EcoFest 2021 ανέδειξε τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρικών φορτιστών και προώθησε το εκπαιδευτικό workshop, σε μορφή Digital Quiz Game, για τη διάχυση των 17 παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030. Το Quiz βασίζεται στο περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Βαλίτσας ΓΗ 2030, μέσω της οποίας απλά αντικείμενα της καθημερινότητάς μας γίνονται εργαλεία ευαισθητοποίησης και καλεί τη Νέα Γενιά να συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Συνεπής στο ρόλο της ως "Τράπεζα της Ενέργειας", η Εθνική Τράπεζα στήριξε το EcoFest 2021. Η Εθνική Τράπεζα προωθεί σχέδια δράσης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, τον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων και την ενθάρρυνση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, την αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων, την εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες, την εφαρμογή πολιτικής ανάλυσης και εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων στις επενδυτικές και πιστοδοτικές διαδικασίες.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στo πλαίσιo της καμπάνιας #allazoumesinithies, η ΑΒ Βασιλόπουλος συμμετείχε στο EcoFest 2021 με το σύγχρονο διώροφο λεωφορείο που ταξιδεύει το μήνυμα της ανακύκλωσης σε όλη την Ελλάδα και αποτελεί ένα μοναδικό πρότυπο Κέντρο. Παράλληλα, το κοινό που επισκέφθηκε την Πλατεία Νερού απόλαυσε 2 μοναδικά workshops με τη Madame Ginger και την Άννα Χαλικιά και έμαθε πώς να αξιοποιεί υλικά που μπορεί να πετούσε ή να ξέμεναν στο ψυγείο και το ντουλάπι μας, σε πεντανόστιμες αλμυρές και γλυκές δημιουργίες κατά της σπατάλης τροφίμων!

ΑΦΗΣ

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, η Αφής συμμετείχε στο EcoFest 2021 και μας έμαθε ότι ανακυκλώνοντας μία μπαταρία εξοικονομείς 80% ενέργεια, μειώνεις το διοξείδιο του άνθρακα 1%, σώζεις 1m³ χώμα και προστατεύεις 400m³ νερού! Ανακυκλώνεις μπαταρίες… Ανακτάς ενέργεια και δύναμη !

ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετείχε ως Υποστηρικτής του EcoFest 2021 μιας και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί το βασικό πυρήνα της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υιοθετεί η Εταιρεία, από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, καθώς ο κεντρικός ρόλος που διαδραματίζει στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστά απολύτως αναγκαία και επιτακτική τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει κομβικό ρόλο για τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς ενέργειας σε μια αγορά ενεργών καταναλωτών και νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, υλοποιώντας ταυτόχρονα με επιτυχία όλους τους στόχους του ΕΣΕΚ για την επόμενη δεκαετία.

ΔΕΣΦΑ

Δυναμική παρουσία μέσα από το δικό του eco-περίπτερο στο EcoFest 2021 είχε ο ΔΕΣΦΑ, παρουσιάζοντας πώς ένα μεγάλο δίκτυο εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα μπορεί να συνυπάρχει αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο πεδίο της μείωση των εκπομπών CO2 και καταναλώνοντας πλέον στο σύνολο των ιδιόκτητων εγκαταστάσεών του «πράσινο» ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του EcoFest 2021, ο ΔΕΣΦΑ και η We4All, υλοποίησαν εθελοντική Δράση Καθαρισμού της παραλίας "Βαρέα Μεγάρων", αφήνοντας πίσω τους μια πεντακάθαρη παραλία, ενώ η ομάδα Μπάσκετ του ΔΕΣΦΑ "έλαμψε" και στο EcoFest 2021 3on3 Basketball Tournament για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κερδίζοντας τη 2η θέση.

ΖΑΓΟΡΙ

To Ζαγόρι Go Green μας δρόσισε καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, μας έμαθε πώς να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, και ευαισθητοποίησε μικρούς και μεγάλους αναφορικά με την αξία της ανακύκλωσης και επανάχρησης του μεγάλου όγκου πλαστικού που χρησιμοποιείται. Οι φιάλες Ζαγόρι Go Green είναι από 30% ανακυκλωμένο πλαστικό και 100% ανακυκλώσιμες και σχεδιάστηκαν ακριβώς για να μειωθεί η χρήση νέου πλαστικού στις συσκευασίες.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ με τη συμμετοχή της στο EcoFest ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο των ΑΠΕ ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής προστασίας και οικολογικής συνείδησης. Ευχάριστη νότα στην εκδήλωση έδωσε η κατάκτηση της 1ης θέσης από την ομάδα μπάσκετ της εταιρίας στο τουρνουά 3on3.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο ενεργειακό περίπτερο του Φυσικού Αερίου – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να οδηγήσουν διαδραστικά ένα ηλεκτρικό όχημα στην έξυπνη πόλη του Φυσικού Αερίου. Παράλληλα, οι επισκέπτες “γέμιζαν” ενέργεια από τους ηλεκτρικούς φορτιστές της εταιρείας και ενημερώνονταν για την ηλεκτροκίνηση και τα νέα προϊόντα ενέργειας του Φυσικού Αερίου.

AKUO ENERGY GREECE

Η Akuo Energy, με δεδομένη τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός ενεργειακά βιώσιμου κόσμου, παρουσίασε για πρώτη φορά στο Ελληνικό κοινό, το πρωτοποριακό προϊόν της, φωτοβολταϊκό στέγης sun style. Επιπλέον, η Αkuo Energy Greece έμπρακτος υποστηρικτής και αρωγός κάθε προσπάθειας ανάδειξης του πολιτισμού και του Περιβάλλοντος απέκτησε 4 έργα τέχνης νέων καλλιτεχνών που δημοπρατήθηκαν στην Έκθεση Έργων Τέχνης από μαθητές της Σχολής Καλών Τεχνών με θέμα το Περιβάλλον, δίνοντας το μήνυμα ότι «Όλοι μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο, πράσινο τρόπο ζωής και να αναδείξουμε τη σημασία του περιβαλλοντικού πολιτισμού».

COCO-MAT.bike

Η COCO-MAT.bike πιστή στη δέσμευσή της να κάνει τον κόσμο πιο πράσινο, συμμετείχε στο EcoFest χαρίζοντας πλούσια δώρα περιβαλλοντικής σημασίας στο κοινό. Γνωρίσαμε τον πιο όμορφο και οικολογικό τρόπο να κινούμαστε στην πόλη με τα νέα ηλεκτρικά αλλά και συμβατικά ξύλινα ποδήλατα της Coco-mat bike, ενώ ενημερωθήκαμε για το πώς ένας κορμός δέντρου λευκής φλαμουριάς (φράξο) μπορεί να γίνει ένα χειροποίητο, άθραυστο, ηλεκτρικό, αλλά και συμβατικό ξύλινο ποδήλατο!

ELECTRIC MOTO HELLAS

Στο EcoFest γνωρίσαμε και δοκιμάσαμε τα ηλεκτρικά δίκυκλα από την Electric Moto Hellas. Κινηθήκαμε με τον πιο έξυπνο και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο με τα νέα ηλεκτρικά δίκυκλα της εταιρείας σε οριοθετημένη και σηματοδοτημένη διαδρομή με ασφάλεια.

HUAWEI

Η Huawei, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας και πρωταγωνιστές τους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Καλλιθέας, ανέδειξαν τη σημασία του EcoLiving αλλά και τα όνειρα και τους προβληματισμούς των μαθητών για τις πράσινες πόλεις μέσα από μια ξεχωριστή δράση. Η Huawei βράβευσε τους μαθητές με τις τρεις καλύτερες ζωγραφιές δωρίζοντας τρία tablets σε συμβολική τελετή.

MC CHARGERS

H MC Chargers συμμετείχε στο EcoFest 2021 δείχνοντας στους επισκέπτες σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, υψηλής απόδοσης, καθώς και περιφερειακών συσκευών για ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα και λεωφορεία.

ORIENT BIKES

Στο EcoFest ανακαλύψαμε ένα νέο οικολογικό τρόπο μετακίνησης με τα τελευταία μοντέλα συμβατικών και ηλεκτρικών ελληνικών ποδηλάτων της Orient Bikes! Για μικρούς και μεγάλους, για αθλητικούς τύπους ή μη, τα ποδήλατα της Orient Bikes είναι ο καλύτερος τρόπος άθλησης και βιώσιμης μετακίνησης.

SYSTEMS S.Α.

Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες του EcoFest και για τους νέους φορτιστές της εταιρείας Systems S.A. δημόσιας αλλά και οικιακής χρήσης, ιδανικούς για μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων.

VINCI ENERGIES

Η Vinci Energies, ο ενεργειακός βραχίονας του ομώνυμου κατασκευαστικού ομίλου, πρωτοπόρος στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, «έξυπνου» οδικού φωτισμού και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έδωσε ισχυρό παρών στο EcoFest.

