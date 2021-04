Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μόδα. Είναι αποτέλεσμα πραγματικών αναγκών που επιβάλλουν οικονομική δραστηριότητα με θετική επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι, δημιουργήθηκαν τα κριτήρια ESG, δηλαδή η αξιολόγηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος κάθε οικονομικής δράσης, σε πλαίσια αυστηρών κανόνων διακυβέρνησης, δηλαδή διαφάνειας και λογοδοσίας, όπως θα παρουσιάσουν και θα αναλύσουν διακεκριμένες προσωπικότητες στα πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Η πανδημία ανέδειξε έκδηλα το πόσο ευάλωτες είναι οι οικονομίες και οι κοινωνίες σε εξωγενείς και μη προβλέψιμους παράγοντες, όπως άλλωστε είναι οι φυσικές καταστροφές συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Τη διάσταση αυτή, η οποία επαναπροσδιόρισε τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική από τις πιο αδύναμες μέχρι τις πιο ισχυρές οικονομίες, θα παρουσιάσουν προσωπικότητες κύρους.

Για το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στην αίθουσα τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Παναγιώτη Πικραμμένου, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστου Ζερεφού και του Κώστα Συνολάκη, Καθηγητή, Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών.

Στην πράσινη συμφωνία και τη νέα στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη θα επικεντρωθούν οι Frans Timmermans, Executive Vice-President, European Commission, Κώστας Σκρέκας, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Naser Nuredini, Minister of Environment and Physical Planning, Republic of North Macedonia.

H Jennifer Morgan, Γενική Διευθύντρια της διεθνούς Greenpeace και ο Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων θα μιλήσουν για τις πόλεις του μέλλοντος και θα επικεντρωθούν γύρω από τις καινοτόμες πολιτικές και τις τελευταίες εξελίξεις που καθιστούν τις πόλεις πιο φιλικές, πιο γρήγορες, και πιο έξυπνες.

Στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος θα αναφερθεί ο Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Raffaele Mauro Petriccione.

O Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα Μεταφορών, θα αναφερθεί στην αστική κινητικότητα. Στο πλαίσιο του Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση, με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου με το μικρότερο δυνατό κόστος, όπως θα αναλύσουν οι Ελευθέριος Χαραλαμπόπουλος και Λουκάς Ζιώμας, Partners στην McKinsey & Company, Jan Peter Balkenende, Partner Corporate Responsibility, Ernst & Young; fmr. Prime Minister of Netherlands, Ανδριάνα Παππά, Head of Visa στην Ελλάδα και Βασίλης Ντάνιας, Γενικός Διευθυντής της Beat στην Ελλάδα.

Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν νέες τάσεις στον οικονομικό και επιχειρηματικό μετασχηματισμό, σύμφωνα με τους Γιώργο Κρεμλή, Σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα Ενέργειας, Κλίματος, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας, Ευθύμιο Βιδάλη, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Νικόλαος Καραμπατέας, Αναπληρωτή Γενικός Διευθυντής του Κλάδου Αλουμινίου, ΕΛΒΑΛ, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Chairman EFA GROUP; VP, Hellenic Entrepreneurs Association, Greece, και Maria Anargyrou Nikolic, General Manager, Coca-Cola Hellenic Bottling Company.

Τα κριτήρια ESG αναπόφευκτα αλλάζουν τον τρόπο αξιολόγησης των τραπεζών για την έγκριση χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με τους Margaret Franklin, President & CEO, CFA Institute, USA, Κωνσταντίνο Βασιλείου, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και Επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking στη Eurobank, Παναγιώτη Σκιαδά, Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης της Viohalco, Δημήτρη Δημητριάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Eldorado Gold Ελλάδας και Λεωνίδα Κανελλόπουλο, Chief Sustainability Officer της TITAN.

Πρόκειται δηλαδή για αλλαγή των όρων του παιχνιδιού σε επιχειρηματικό και στρατηγικό επίπεδο, όπως θα τονίσουν οι Δημήτρης Κυπαρίσσης, Διευθύνων Σύμβουλος της Optima Bank, Greece, Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γιώργος Τρυφινόπουλος, Επικεφαλής Στρατηγικής του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Keith Tuffley, Global Co-Head of the Sustainability & Corporate Transitions Group, Citi, UK, Θάνος Βλαχόπουλος, General Manager, Corporate & Investment Banking, Piraeus Bank, Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director, Head of Wholesale Banking, HSBC, Μιχάλης Οικονομάκης, Πρόεδρος, Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης(HERRCO), και Βασίλης Σταύρου, Διευθύνων Σύμβουλος της AB Βασιλόπουλος.

Το μείγμα της σύγκρουσης συμφερόντων αλλάζει και η ανάγκη για εταιρική διακυβέρνηση γίνεται επιτακτική, όπως θα αναφέρουν οι Γρηγόρης Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Υπερταμείο) και Ευτυχία Κασελάκη, Partner, People Advisory Services Leader - Digital Transformation, EY.

Στην ιστοσελίδα του Φόρουμ (www.delphiforum.gr) μπορείτε να δείτε τις ενότητες και όλες τις θεματικές συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο 6ήμερο Φόρουμ Μαΐου, καθώς και τις 600 και πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες – επιβεβαιωμένους ομιλητές από την Ελλάδα