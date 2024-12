Ακίνητα: Αμερικανική «επέλαση» για κατοικίες στην Ελλάδα

Νέο τοπίο στην αγορά εξοχικών κατοικιών της Ελλάδας έχει διαμορφώσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, ενισχύοντας την ήδη αυξημένη ζήτηση που παρατηρήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια του 2024, σύμφωνα με σχετική έρευνα της Elxis - At Home in Greece. Πόσα δίνουν οι αγοραστές.

Νέο τοπίο στην αγορά εξοχικών κατοικιών της Ελλάδας έχει διαμορφώσει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ, ενισχύοντας την ήδη αυξημένη ζήτηση που παρατηρήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια του 2024. Σχετική έρευνα της Elxis - At Home in Greece καταγράφει την τάση αυτή, σύμφωνα με την οποία, η επικράτηση Τραμπ αποτελεί ήδη «καταλύτη» της εκτίναξης του αγοραστικού ενδιαφέροντος από τις ΗΠΑ για εξοχικά στην Ελλάδα, καθώς έχει δημιουργηθεί ένα… «κύμα» εξόδου από όσους αναζητούν διέξοδο σε τρίτες χώρες και ιδίως στην Ευρώπη.

Σύμφωνα τουλάχιστον με όσα αναφέρονται σε σχετική έρευνα της εταιρείας Elxis - At Home In Greece, που ειδικεύεται στις αγοραπωλησίες εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, από το βράδυ των εκλογών (αρχές Νοεμβρίου) και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ο αριθμός των επισκεπτών από τις ΗΠΑ στον δικτυακό τόπο της έχουν 10πλασιαστεί σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023. Σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα (Οκτώβριος), ο αριθμός έχει τετραπλασιαστεί, ενώ με αντίστοιχο ρυθμό έχουν αυξηθεί και τα αιτήματα για επιδείξεις κατοικιών για αγορά.

Άλλη μια ένδειξη είναι το ότι τον Νοέμβριο, οι Αμερικανοί ξεπέρασαν κάθε άλλη χώρα προέλευσης στις επισκέψεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Elxis - At Home in Greece. Ήδη πάντως, η τάση αυτή ήταν εμφανής καθ' όλη την διάρκεια του 2024. Ο κ. Γιώργος Γαβριηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Elxis - At Home in Greece εξηγεί: «το ενδιαφέρον των αγοραστών από τις ΗΠΑ, ήταν ήδη πολύ υψηλότερο το 2024, σε σχέση με το 2023. Τα νούμερα δείχνουν ότι, ανάλογα με την περίοδο, είχαμε από 3 έως κι 6 φορές περισσότερους Αμερικανούς επισκέπτες στον δικτυακό μας τόπο φέτος, σε σχέση με το 2023. Αυτό που άλλαξε μετά τις πρόσφατες εκλογές είναι η μεγάλη επιτάχυνση της τάσης αυτής».

Οι «φυλές» των ενδιαφερόμενων

Σύμφωνα με τον κ. Γαβριηλίδη, «το 2024, ένας στους οκτώ πελάτες μας (12,3%) ήταν από τις ΗΠΑ και προβλέπουμε ότι το 2025, η χώρα αυτή θα καταλαμβάνει την τρίτη θέση μετά τους Γερμανούς και τους Ολλανδούς». Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επειδή οι αγοραστές από τις ΗΠΑ διαθέτουν και μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Το 2024, η μέση τιμή πώλησης εξοχικών κατοικιών μέσω της Elxis - At Home in Greece διαμορφώθηκε σε €378.500, αλλά οι αγοραστές από τις ΗΠΑ επένδυσαν κεφάλαια €514.000 κατά μέσο όρο.

Όπως επίσης αναφέρεται στην έρευνα, αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο φαινόμενο καταγράφουν και διεθνείς εταιρείες που ειδικεύονται στα προγράμματα επενδυτικής μετανάστευσης («Χρυσή Βίζα»), όπου προκύπτει ότι οι ζητήσεις ακινήτων από Αμερικανούς πολίτες, εκτινάχθηκαν κατά 400% την εβδομάδα που ακολούθησε τις εκλογές στις ΗΠΑ, συγκριτικά με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Πάντως, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς δεν σχεδιάζουν να μετακινηθούν μόνιμα σε κάποια άλλη χώρα, αλλά τους ενδιαφέρει να εξασφαλίσουν την σχετική δυνατότητα, κάτι σαν ασφαλιστική δικλείδα.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Οκτώβριος 2024), οι αρχικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε πολίτες από τις ΗΠΑ, ανέρχονταν σε 369. Πρόκειται για αύξηση κατά 45,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Έτσι, οι Αμερικανοί επενδυτές μέσω του προγράμματος «Χρυσή Βίζα» καταλαμβάνουν την έβδομη υψηλότερη θέση, μεταξύ των επιμέρους χωρών. Μάλιστα, σύμφωνα με την Elxis - At Home in Greece, το νούμερο αυτό προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά, εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόμα εκκρεμεί η εξέταση σχεδόν 10.000 αιτήσεων αδειών διαμονής, που χρονολογούνται από τα μέσα του 2023 και μετά. Επομένως, η αύξηση της ζήτησης του τελευταίου 12μήνου, δεν καταγράφεται ακόμα στα στοιχεία των αδειών.