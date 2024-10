Δ. Μπινιάρης για Golden Visa: Είμαστε στη χώρα που φθονεί ο,τιδήποτε πετύχει ακόμα και κατά λάθος

Την κάθετη διαφωνία του με τις αλλαγές στην Golden Visa, ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Μπινιάρης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας, στο πάνελ με τίτλο «Greek second home market: the revival? The impact of Golden Visa» στο πλαίσιο της 25ης Prodexpo.

Την κάθετη διαφωνία του με τις αλλαγές στην Golden Visa, ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Μπινιάρης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδας, στο πάνελ με τίτλο «Greek second home market: the revival? The impact of Golden Visa» στο πλαίσιο της 25ης Prodexpo.

Ο κ. Μπινιάρης ανέφερε σχετικά με το ζήτημα της Golden Visa: «Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για 10 χρόνια στην άντληση κεφαλαίων από το εξωτερικό. Το πρόγραμμα αποδείχτηκε τόσο επιτυχημένο που έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Ενόψει των διαδοχικών αλλαγών δημιουργήθηκε έξαρση στην αίτηση αδειών, αυτό οδήγησε σε στρεβλώσεις και καταστάσεις μη επιθυμητές. Είμαστε στη χώρα που φθονεί οτιδήποτε επιτύχει ακόμα και κατά λάθος».

Σύμφωνα με τον κ. Μπινιάρη «δίχως τη Golden Visa δεν ξέρω πού θα ήταν τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα και πόσο θα χρειαζόταν να αναχρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες. Έσωσε κόκκινα δάνεια, έφερε χρήματα από το εξωτερικό, έδωσε ώθηση σε επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου. Έδωσε ώθηση σε μια πεθαμένη αγορά. Ήταν πρόγραμμα λαμπρό, που χρειαζόταν κάποιες διορθώσεις, τις οποίες ποτέ δεν κάναμε».

Ο ίδιος, μάλιστα, αρνήθηκε ότι το πρόγραμμα Golden Visa δημιούργησε οποιοδήποτε πρόβλημα στη στέγαση, υποστηρίζοντας το ακριβώς αντίθετο. «Το πρόγραμμα αυτό ποτέ δεν δημιούργησε πρόβλημα στη στέγαση, καθώς οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που πουλήθηκαν δεν έμεναν σε αυτές, αλλά τις ενοικίαζαν και μάλιστα σε τιμές 10% με 15% μικρότερες από άλλες αντίστοιχες της ίδια περιοχής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό το “υπέροχο” πρόβλημα το “πυροβολήσαμε” ανεβάζοντάς το πλαφόν στις 800.000 ευρώ και στα 120 τετραγωνικά».

Στρεφόμενος κατά του τρόπου λήψης αποφάσεων των κυβερνήσεων, σημείωσε: «Οι εκάστοτε κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις δίχως να συμβουλεύονται τους συμβούλους. Βλέπουμε τις ξαφνικές αποφάσεις και μετά τρέχουμε να παραπονεθούμε. Πού βρίσκουν τα υπουργεία αυτούς τους συμβούλους;».

Στην ίδια λογική κινήθηκε και ο Κώστας Γεωργάκος, CEO και Co Founder της Prelevits & Georgakos Real Estate, ο οποίος τόνισε: «Η χώρα έχει ταλέντο αυτοκαταστροφής. Ό,τι πάει καλά, θα βρούμε τροπο να το καταστρέψουμε ή να του βάλουμε τρικλοποδιά».

Ερωτώμενος σχετικά με τις περιοχές στις οποίες χτίζονται κατά κύριο λόγο νέες κατοικίες, ο κ. Γεωργάκος σημείωσε: «Θεσσαλονίκη κέντρο, Καλαμαριά, Χαλκιδική, Πιερία και Καβάλα, δηλαδή παραθαλάσσιες περιοχές. Το τραγικό είναι να αγοράζει κάποιος εξοχική κατοικία και χτίζει, για παράδειγμα, μια βίλα με πισίνα και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Φέτος ένας δήμος εκεί έβγαλε ανακοίνωση και λέει “μην γεμίζετε τις πισίνες”. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Οι υποδομές είναι 50 ετών. Δεν μπορεί να θέλεις να φέρεις τουρίστες ή επενδυτές στη Χαλκιδική και να του λες ότι θα κάνεις ντουζ μεταξύ 5 και 7».

Ακόμα, αποκάλυψε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με την Αθήνα: «Να λάβουμε υπόψη για τη Βόρειο Ελλάδα κάτι που δεν το έχει η Αθήνα, εμείς έχουμε χερσαία σύνορα. Έχουμε 30-40 εκατομμύρια που μπορούν να επισκεφτούν τη Βόρεια Ελλάδα με το αυτοκίνητό τους. Οι λαοί αυτοί, το βιοτικό τους επίπεδο, ανεβαίνει συνεχώς. Αν δει κανείς τα στοιχεία του ΑΕΠ και των μισθών τους θα καταλάβει τη διαφορά. Τι σημαίνει αυτό; Ότι με χερσαία σύνορα, κάποιος μπορεί να μπαινοβγαίνει στη χώρα. Πολλοί επιχειρηματίες των γειτονικών χωρών, έχουν στήσει εταιρείες και κάνουν οι ίδιοι ανάπτυξη ακινήτων».

Κλείνοντας ο ίδιος σημείωσε: «Εγώ φοβάμαι τις κυβερνήσεις και τις αποφάσεις τους. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε».

Μιλώντας για τις εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα και ποιοι τις επιλέγουν, ο Γιώργος Γαβριηλίδης, CEO & Founding Partner της Elxis Greek Real Estate Services BV, σημείωσε: «Παλιότερα ο μέσος αγοραστής ήταν φίλος της Ελλάδας που είχε έρθει στα νιάτα του και ήθελε ένα σπίτι για τις διακοπές του. Μετά το 2015 και μετά τον covid, είδαμε μεταστροφή, καθώς η Ελλάδα έπαψε να απασχολεί με τα οικονομικά της τη Δυτική Ευρώπη. Τα κεντρικά μας γραφεία είναι στην Ολλανδία, βλέπουμε ότι ξαφνικά οι άνθρωποι αυτοί που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν τόσο επί covid, ανακάλυψαν την Ελλάδα. Μπήκε στο σημείο της όρασής τους η Ελλάδα. Δεν έχει τα “τέρατα” της Ισπανίας στη δόμηση. Είναι παράδεισος για την ιστιοπλοΐα. Η Ελλάδα μπήκε στο στόχαστρο και έγινε προορισμός και για εξοχικές κατοικίες. Βλέπουμε και ανθρώπους 35-45 ετών που μπαίνουν στην αγορά για να βγουν σχετικά γρήγορα. Οι τιμές στην εξοχική κατοικία, 2-3 υπνοδωματίων με μια μικρή πισίνα έχει ένα εύρος τιμής από 270 μέχρι 370 χιλιάδες. Είναι το 80% των πωλήσεων. Οι νέοι αγοραστές θέλουν να κρατήσουν το σπίτι 5 έως 10 χρόνια και μετά να το πουλήσουν. Για τα project αυτά έχουμε λίστα αναμονής. Είχαμε στον Αποκόρωνα ένα project με 16 σπίτια τα 10 πουλήθηκαν σε μια εβδομάδα».