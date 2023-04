Dimand: Τα μεγάλα επενδυτικά projects, οι «άμυνες» και οι προοπτικές στο real estate

Ποιο είναι το μεγάλο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης των 915 εκατ. ευρώ και οι νέες προσθήκες. Πώς κινείται η εταιρεία εν μέσω αβεβαιότητας. Οι προοπτικές της εισηγμένης.

Κατά την 31.12.2022, το συνολικό χαρτοφυλάκιο της μεγαλύτερης εγχώριας ιδιωτικής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, DIMAND, περιλάμβανε 12 επενδυτικά έργα (31.12.2021: 8 επενδυτικά έργα) σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, πολυτελών κατοικιών, εγκαταστάσεις logistics καθώς και μικτών χρήσεων, συνολικής εύλογης αξίας σχεδόν 97 εκατ. ευρώ (31.12.2021: 50.320.000 ευρώ) και συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (Gross Development Value - GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους 512.391.000 ευρώ (31.12.2021: 176.698.000 εκατ.), με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών. Επίσης, την 31.12.2022 το συνολικό χαρτοφυλάκιο των κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε ο όμιλος περιλάμβανε 7 επενδυτικά έργα (31.12.2021: 7 επενδυτικά έργα) σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων συνολικής εύλογης αξίας 154.345.391 ευρώ (31.12.2021: 128.660.767 ευρώ) και συνολικής εκτιμώμενης ακαθάριστης αξίας ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους 402.759.845 ευρώ (31.12.2021: 347.575.845 ευρώ), με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών.

Βάσει των ανωτέρω, την 31.12.2022 ο συνολικός αριθμός των επενδυτικών έργων υπό διαχείριση (Assets under Management – AUM) του Ομίλου (μέσω της Εταιρείας, των θυγατρικών και των κοινοπραξιών) ανερχόταν σε 19 (31.12.2021: 15) με συνολική εύλογη αξίας 251.344.518 ευρώ (31.12.2021: 178.980.767 ευρώ) και συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value - GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους 915.150.845 ευρώ (31.12.2021: 524.273.845 ευρώ), με βάση τις εκτιμήσεις των ανεξάρτητων πιστοποιημένων εκτιμητών.

Τα επενδυτικά projects

Κατά τη διάρκεια του 2022, η DIMAND συνέχισε να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας σημαντικά ακίνητα, όπως α) γηπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 355,6 στρεμμάτων, στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, με σκοπό τη δημιουργία του μεγαλύτερου κόμβου logistics στη Βόρεια Ελλάδα και β) το πρώην συγκρότημα του παλαιού εργοστασίου της FIX, με σκοπό την ανάπτυξη ενός "πράσινου" συγκροτήματος μικτών χρήσεων. Το έργο-ορόσημο, σε συνδυασμό με το ευρύτερο σχέδιο δράσης του Δήμου Θεσσαλονίκης που στοχεύει στην ανάπλαση της περιοχής, θα συμβάλει στην περαιτέρω βελτίωση του αστικού τοπίου και στη συνολική οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Πύλης της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ο όμιλος προχώρησε το 2022 σε μια σημαντική στρατηγική επέκταση με τη συμμετοχή του στο project Skyline, ένα χαρτοφυλάκιο 573 ακινήτων πολλαπλών χρήσεων με μικτή επιφάνεια περίπου 500 χιλ. τ.μ. που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εμβληματικό κτίριο γραφείων στην οδό Αιόλου και Σοφοκλέους, καθώς και το κτίριο γραφείων στην οδό Σταδίου και Κοραή. Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ακινήτων στην ελληνική αγορά ακινήτων τα τελευταία χρόνια και η Dimand προσβλέπει σε σημαντικά κεφαλαιακά κέρδη αφενός από την αξιοποίηση και εκμετάλλευση και αφετέρου από τη διάθεση του χαρτοφυλακίου της Skyline.

Πώς κινείται η εταιρεία εν μέσω αβεβαιότητας – Η εικόνα της αγοράς real estate

Αν και ο πόλεμος και το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον επηρέασε και συνεχίζει αν και σε μειούμενο βαθμό να επηρεάζει δυσμενώς την εγχώρια και διεθνή οικονομία, και εμμέσως τον κλάδο των ακινήτων, η επίδρασή τους στην δραστηριότητα του ομίλου δεν είναι ουσιώδης για τους ακόλουθους λόγους:

• H εγχώρια αγορά ακινήτων, στις κατηγορίες ακινήτων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, επέδειξε αμυντικά χαρακτηριστικά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, λόγω των υψηλών προδιαγραφών και της περιορισμένης προσφοράς κτιρίων υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και του αυξανόμενου πληθωρισμού, παρατηρήθηκαν ανατιμήσεις στις αγοραίες αξίες τέτοιου είδους ακινήτων και των σχετικών μισθώσεων, οι οποίες αντιστάθμισαν τις όποιες αρνητικές επιδράσεις λόγω αύξησης του κόστους κατασκευής

• Ο όμιλος εντός της περιόδου συνέχισε απρόσκοπτα το επενδυτικό του πρόγραμμα και υλοποίησε τα έργα και τις συμφωνίες που είχε προγραμματίσει. Παράλληλα πραγματοποίησε νέες εμπορικές συμφωνίες με υψηλού κύρους αντισυμβαλλόμενους οι οποίες περιορίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και θωρακίζουν την μελλοντική του πορεία.

• Ο όμιλος έχει συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες χρηματοδότησης καθώς και επιχειρηματικές συνεργασίες οι οποίες εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων για την ολοκλήρωση των αναληφθέντων έργων και επενδύσεων και τη πραγματοποίησή νέων.

• Η τάση μετάβασης της οικονομικής δραστηριότητας σε ένα μοντέλο λειτουργίας που υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη – τάση που ενισχύθηκε με την εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 - φαίνεται να ευνοεί τη ζήτηση για ακίνητα με τα χαρακτηριστικά των ακινήτων που αναπτύσσει ο όμιλος, δηλαδή ακίνητα υψηλών προδιαγραφών ή/και για βιοκλιματικά κτίρια, σε ελκυστικά σημεία, ιδίως όσον αφορά στους χώρους γραφείων καθώς και των ανοικτού τύπου εμπορικών κέντρων και των εμπορευματικών κέντρων (logistics).

Προοπτικές για το 2023

Την 06.07.2022, πραγματοποιήθηκε η έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. H επιτυχής δημόσια προσφορά είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου και τη μείωση του μέσου σταθμισμένου επιτοκίου των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου από 19,1% σε 3,2%. Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος προσβλέπει:

(α) στην ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την έναρξη εκμετάλλευσης επενδυτικών και μη ακινήτων του Ομίλου,

(β) στην αγορά ή/και μακροχρόνια μίσθωση/παραχώρηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση/εκμετάλλευση νέων ακινήτων (ενδεικτικά ακινήτων στο Δήμο Αθηναίων, στο Δήμο Αμαρουσίου, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(γ) στην έναρξη υλοποίησης του στρατηγικού Project Skyline, με εν μέρει αξιοποίηση και εκμετάλλευση και εν μέρει διάθεση χαρτοφυλακίου 573 ακινήτων διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics, κλπ.), συνολικής μεικτής επιφάνειας περίπου 500.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων το εμβληματικό συγκρότημα κτιρίων επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτίριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων συμφωνήθηκε στο ποσό των €437.676.000 περίπου, και η εν λόγω συμφωνία αποτελεί την μεγαλύτερη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ακινήτων (αμιγώς) στον χώρο του ελληνικής κτηματαγοράς κατά τα τελευταία χρόνια,

(δ) στην επίτευξη συμφωνιών για την πώληση ακινήτων ή/και συμμετοχών (ενδεικτικά υπό ανέγερση έργων στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στην Παιανία Αττικής, στη Θεσσαλονίκη κλπ.),

(ε) στη διεκδίκηση μέσω δημοσίων διαγωνισμών, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση ακινήτων μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) σε συνεργασία με επώνυμες τεχνικές εταιρείες (ενδεικτικά του Σ.Δ.Ι.Τ για τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας στη Αθήνα, ΣΔΙΤ Γενικής Γραμματείας Υποδομών).

Οι πωλήσεις ακινήτων – συμμετοχών

Την 01.08.2022, ο όμιλος προέβη μέσω της εταιρείας Arcela Investments Ltd στην πώληση του 40% της συμμετοχής στην εταιρεία IQ Karela M.A.E. έναντι ποσού €3.006.658 συμψηφίζοντας μέρος της προκαταβολής που είχε λάβει την χρήση 2021 για την πώληση του συνόλου των μετοχών. Η εταιρεία IQ Karela Α.Ε από την 01.08.2022 και έπειτα έχει ταξινομηθεί ως κοινοπραξία.

Την 10.08.2022, η θυγατρική εταιρεία Emid Ltd της κοινοπραξίας Cante Holdings Ltd πραγματοποίησε την πώληση του 55% της συμμετοχής στην εταιρεία Rinascita A.E και την 31.12.2022 η θυγατρική εταιρεία της κοινοπραξίας Cante Holdings Ltd διατηρούσε το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Την 01.12.2022, σε συνέχεια του από 30.12.2020 προσυμφώνου, ολοκληρώθηκε η πώληση εξοχικής κατοικίας (που είχε ταξινομηθεί ως απόθεμα τη χρήση 2020) στη Μύκονο που ανεγέρθηκε επί αγροτεμαχίου της θυγατρικής εταιρείας Dimand Real Estate (Cyprus) Ltd συνολικής επιφανείας περίπου 157 τ.μ. έναντι τιμήματος €1.000.000.

Επίσης, Την 16.12.2022, ο Όμιλος προχώρησε στην πώληση εξοχικής κατοικίας στη Μύκονο που ανεγέρθηκε επί αγροτεμαχίου της θυγατρικής εταιρείας Dimand Real Estate (Cyprus) Ltd συνολικής επιφανείας περίπου 137 τ.μ. έναντι τιμήματος €1.050.000.

Την 30.12.2022, ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Rodomontas Ltd, προέβη στην πώληση της συμμετοχής που κατείχε (65%) στην κοινοπραξία IQ Hub A.E (ανάπτυξη KAIZEN Campus), έναντι ποσού € 9.989.416.

Τα γεγονότα του 2023

- Την 31.01.2023 υπεγράφη συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας μεταξύ της θυγατρικής Alkanor M.A.E. (αγοράστρια) και της Folli Follie Συμμετοχών Α.Ε. (πωλήτρια) για την αγορά του κτιρίου Α επί του τέως ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» στο κέντρο της Αθήνας έναντι τιμήματος €3.030.000. Σημειώνεται ότι την 24.12.2021 υπεγράφη συμβόλαιο για την αγορά των κτιρίων Γ, Δ, και Ε επί του τέως ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» έναντι τιμήματος €18.750.000, ενώ παράλληλα την ίδια ημέρα υπεγράφη συμβολαιογραφικό προσύμφωνο (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) το οποίο όπως τροποποιήθηκε με την από 30.12.2022 πράξη τροποποίησης, προβλέπει την απόκτηση των οριζοντίων ιδιοκτησιών ιδιοκτησίας της πωλήτριας που ευρίσκονται επί του κτιρίου Β του Ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ», έναντι ποσού €4.420.000 (εκ του οποίου ποσό €2.750.000 έχει ήδη καταβληθεί ως αρραβώνας).

- Την 04.02.2023 η Εταιρεία συμφώνησε για την απόκτηση χαρτοφυλακίου ακινήτων (Project Skyline). Πιο συγκεκριμένα, υπεγράφη συμφωνία για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας Skyline Real Estate Single Member S.A. από την Alpha Group Investments Ltd. του Ομίλου Alpha Bank (η «Πωλήτρια») στο επενδυτικό σχήμα «P and E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Η μεταβίβαση των ανωτέρω μετοχών εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του 2ου τριμήνου του 2023. Στον Επενδυτή μετέχουν σε ποσοστό 75% ο Όμιλος Dimand και σε ποσοστό 25% η PREMIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Το ακριβές τίμημα για τη συναλλαγή θα προσδιοριστεί κατά την μεταβίβαση των μετοχών της Skyline λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική θέση της Skyline κατά την ημερομηνία αυτή βάσει των ακινήτων που θα έχουν περιέλθει στην κυριότητά της.

Σημειώνεται ότι: (α) Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων συμφωνήθηκε στο ποσό των €437.676.000 περίπου. (β) Στο πλαίσιο της συμφωνίας η Alpha Bank θα παράσχει στη Skyline μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους έως €240.000.000. (γ) Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 573 ακίνητα διαφόρων χρήσεων (γραφεία, εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις/logistics, κλπ.), με συνολική μεικτή επιφάνεια περίπου 500.000 τ.μ., μεταξύ των οποίων το εμβληματικό συγκρότημα κτιρίων επί των οδών Αιόλου και Σοφοκλέους καθώς και το κτίριο επί της οδού Σταδίου και Κοραή. Η εν λόγω συμφωνία αποτελεί την μεγαλύτερη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου ακινήτων (αμιγώς) στον χώρο του ελληνικής κτηματαγοράς κατά τα τελευταία χρόνια, η δε Εταιρεία προσβλέπει στην ανάδειξη σημαντικών υπεραξιών από την εν μέρει αξιοποίηση και εκμετάλλευση και εν μέρει διάθεση αυτού του χαρτοφυλακίου.

- Την 22.02.2023 η θυγατρική Arcela Investments Limited, προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου με την Τράπεζα Eurobank Α.Ε., για την πώληση του συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής κυπριακής εταιρείας Severdor Ltd. έναντι τιμήματος €74.444.444 (με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης, σε cash-free / debt free βάση). Η Severdor Ltd αποτελεί τη μοναδική μέτοχο της Insignio Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας του οικοπέδου επί της Λεωφ. Κηφισίας 65 στο Μαρούσι, στο οποίο ήδη ανεγείρεται ένα εμβληματικό υπερσύγχρονο συγκρότημα γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 24.940 τ.μ. σε δύο κτηριακούς όγκους, με βάση τις αρχές της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φιλικό, ευέλικτο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Το συγκρότημα στοχεύει σε πιστοποίηση WELL και LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC. Η οριστική πώληση των μετοχών θα λάβει χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του συγκροτήματος γραφείων και την παράδοση αυτού προς χρήση σε μισθωτή, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024.

- Την 28.02.2023 η θυγατρική IQ Athens M.A.E. υπέγραψε συμβόλαιο για την αγορά βιομηχανικού συγκροτήματος (πρώην εγκαταστάσεις του εργοστασίου της «Αθηναϊκής Χαρτοποιίας») επί οικοπέδου περίπου 49.340 τ.μ. που περικλείεται από τις οδούς Χαρτεργατών, Ιερά Οδός και Αγίου Πολυκάρπου στην περιοχή του Βοτανικού, στο οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) 35 του Δήμου Αθηναίων. Από το συνολικό τίμημα ύψους €14.220.000, ποσό €8.280.000 κατεβλήθη ως προκαταβολή βάση προσυμφώνων έως την 31.12.2022, ποσό €500.000 με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου ενώ το υπολειπόμενο ποσό €5.440.000 θα καταβληθεί τμηματικά σε τρεις δόσεις. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, θα αναπτυχθεί σύγχρονο συγκρότημα με χρήσεις γραφείων, καταστημάτων κλπ., τα οποία θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τα πρότυπα του πιστοποιητικού LEED για βιοκλιματικά κτίρια υψηλής ενεργειακής κλάσης.

- Την 03.03.2023 κατακυρώθηκε στη θυγατρική Hub 204 M.A.E., το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος στις 08.02.2023 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου προς στέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά έναντι τιμήματος €80.900.000. Το Νέο Δικαστικό Μέγαρο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο κυριότητας της HUB 204 M.A.E. στην περιοχή του Αγ. Διονυσίου του Δήμου Πειραιά, και θα έχει συνολική επιφάνεια 36.095 τ.μ. περίπου. Το έργο στοχεύει σε πιστοποίηση LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC.

- Στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας, την 28.03.2023 εκδόθηκε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με ομολογιούχο την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ (ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) και εκδότη την Εταιρεία, ποσού έως €10.000.000 διάρκειας 3 ετών και σταθερού επιτοκίου 8% με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης ή/και του επενδυτικού προγράμματος του εκδότη.

Τα επενδυτικά ακίνητα που κατείχε η Dimand το 2022

Τα επενδυτικά ακίνητα που κατέχει ο Όμιλος την 31.12.2022 αφορούν τα εξής:

• Αγροτεμάχια, εκτός ορίων οικισμού, εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης και εκτός ΓΠΣ, στην περιοχή Σταρόβουρλα – Φανάρι του Δήμου Μυκόνου, τα οποία κατέχουν οι εταιρείες Dimand A.E., Perdim Μ.Α.Ε. και Terra Attiva Μ.Α.Ε.. Επί των ανωτέρω αγροτεμαχίων η ανέγερση έχει ολοκληρωθεί. Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο 2020 η Εταιρεία και η συνιδιοκτήτρια εξ αδιαιρέτου του ενός αγροτεμαχίου, Terra Attiva Μ.Α.Ε., ξεκίνησαν την ανέγερση δύο εξοχικών κατοικιών επί του αγροτεμαχίου με την ολοκλήρωση να πραγματοποιείται την 22.08.2022. Κατά την χρήση 2021 ολοκληρώθηκε η ανέγερση εξοχικής κατοικίας που ήταν σε εξέλιξη στο οικόπεδο της εταιρείας Perdim Μ.Α.Ε..

• Οικόπεδο εκτάσεως περίπου 17.050 τ.μ. μετά κτιρίων συνολικού εμβαδού περίπου 4.408 τ.μ. στο ΟΤ 204 του Δήμου Πειραιώς, το οποίο κατέχει η θυγατρική Hub 204 Μ.A.E.. Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Διονύσου του Δήμου Πειραιά. Ο Όμιλος έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο για το επενδυτικό ακίνητο το οποίο προέβλεπε την αποκατάσταση/ανακαίνιση του διατηρητέου κτίσματος σε κτίριο με σύγχρονο σχεδιασμό και προδιαγραφές και την κατασκευή ενός νέου συγκροτήματος κτιρίων γραφείων, καθώς και αθλητικών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών) για δημόσια χρήση, συνολικής επιφάνειας ανάπτυξης 36.120 τ.μ. σύμφωνα με τις προδιαγραφές της πιστοποίησης LEED, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή και περιβαλλοντική αποδοτικότητα τους. Την 03.03.2023 κατακυρώθηκε στη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «HUB 204 M.A.E.», το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος στις 08.02.2023 δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά ακινήτου προς στέγαση των Δικαστικών Υπηρεσιών Πειραιά έναντι τιμήματος € 80.900.000. Το Νέο Δικαστικό Μέγαρο θα ανεγερθεί σε οικόπεδο κυριότητας της HUB 204 M.A.E, και θα έχει συνολική επιφάνεια 36.095 τ.μ. περίπου. Το έργο στοχεύει σε πιστοποίηση LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC.

• Οικόπεδο εκτάσεως περίπου 2.082 τ.μ. μετά του επ’ αυτού υφιστάμενου πολυώροφου κτιρίου εμβαδού περίπου 11.653 τ.μ., στον Δήμο Αθηναίων το οποίο κατέχει η θυγατρική Random M.A.E.. Ο Όμιλος έχει εκπονήσει επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης για το έργο, που προβλέπει την ανακαίνιση και αναβάθμιση του ακινήτου σε βιοκλιματικό κτίριο σύγχρονων γραφείων, με σκοπό την εκμίσθωση του.

• Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας περίπου 2.060 τ.μ. μετά των επ’ αυτού τριών εκ των πέντε κτιρίων του συγκροτήματος κτιρίων, γνωστού ως «ΜΙΝΙΟΝ» συνολικής επιφανείας των πέντε κτιρίων περίπου 15.722 τ.μ., στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα στην πλατεία Ομόνοιας, το οποίο κατέχει η θυγατρική Alkanor M.A.E.. Παράλληλα την ίδια ημέρα υπεγράφη προσύμφωνο και για την απόκτηση και των άλλων δύο κτιρίων του συγκροτήματος, η οποία απόκτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και την 30.06.2023. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος μικτών χρήσεων που θα περιλαμβάνει καταστήματα, γραφεία, χώρους εστίασης κ.ά. με σκοπό την εκμίσθωση του.

• Οικόπεδο έκτασης περίπου 1.304 τ.μ. μετά δύο κτιρίων στον Δήμο Πειραιώς, το οποίο κατέχει η θυγατρική Piraeus Regeneration 138 M.A.E. Ο Όμιλος έχει εκπονήσει επιχειρηματικό πλάνο για το επενδυτικό ακίνητο το οποίο προβλέπει την ανέγερση κτιρίου 57 διαμερισμάτων και ξενοδοχείου 40 δωματίων συνολικής επιφανείας 6.568 τ.μ με απώτερο σκοπό την εκμίσθωσή του.

• Μισθωμένο κτίριο τεσσάρων ορόφων περίπου 3.148 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Απελλού με σκοπό την ανακατασκευή και εκμετάλλευση του. Η θυγατρική εταιρεία Lavax M.A.E. υπέγραψε την 01.01.2022 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, του ανωτέρω κτιρίου, διάρκειας 50 ετών με σκοπό την ανακατασκευή και εκμετάλλευσή του ως κτίριο μικτών χρήσεων που θα περιλαμβάνει καταστήματα και χώρους γραφείων.

• Οικόπεδο έκτασης περίπου 10.632 τ.μ. επί των οδών Διονύσου και Βλαχερνών και της Λεωφόρου Κηφισίας στο Μαρούσι, το οποίο κατέχει η θυγατρική Insignio M.A.E.. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη εμβληματικού υπερσύγχρονου συγκροτήματος γραφείων συνολικής επιφάνειας 24.940 τ.μ. σε δύο κτιριακούς όγκους, με βάση τις αρχές της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο φιλικό, ευέλικτο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας. Το συγκρότημα στοχεύει σε πιστοποίηση WELL και LEED στη βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC. Την 20.04.2022 υπεγράφη προσύμφωνο μίσθωσης του συνόλου του αναπτυσσόμενου κτιρίου γραφείων σε γνωστή πολυεθνική εταιρεία.

• Οικόπεδο έκτασης περίπου 1.290 τ.μ. στο οποίο υφίσταται παλαιά διώροφη οικοδομή συνολικής επιφάνειας περίπου 359 τ.μ. στη Φιλοθέη και το οποίο κατέχει η θυγατρική Καλλιγά Estate M.A.E.. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών συνολικής επιφάνειας 1.518 τ.μ., με σύγχρονο σχεδιασμό και προδιαγραφές με σκοπό την εκμίσθωση του.

• Οικόπεδο έκτασης συνολικής επιφάνειας περίπου 355.648 τ.μ, στο 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, πρώην ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.». Ιδιοκτήτρια του ακινήτου είναι η τη θυγατρική Απελλού Estate M.A.E. (η οποία μετονομάστηκε σε Αγχίαλος Ακίνητα Μ.Α.Ε. με την από 07.02.2023 απόφαση της ΕΓΣ του μοναδικού μετόχου). Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος Logistics, συνολικής επιφάνειας 120.000 τ.μ. περίπου, το οποίο θα αποτελεί τον μεγαλύτερο κόμβο Logistics στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, στην οροφή των εγκαταστάσεων προβλέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ για την παραγωγή ενέργειας, κατόπιν εκπόνησης ειδικής μελέτης.

• Οικόπεδο με συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη (πρώην συγκροτήματος παλαιού εργοστασίου ΦΙΞ «Συγκρότημα ΦΙΞ»), συνολικής επιφανείας κατά τον τίτλο κτήσης περίπου 25.211 τ.μ. Η θυγατρική Filma Μ.Α.Ε. απέκτησε ποσοστό 75% εξ αδιαιρέτου επί του ακινήτου εντός του 2022 και προσυμφώνησε την απόκτηση του υπόλοιπου 25% με εκτιμώμενη ημερομηνία απόκτησης εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, αναμένεται η ανάπτυξη βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων με σκοπό την εκμίσθωση του.

• Κτίριο δύο ορόφων 2.861 τ.μ. περίπου επί της οδού 26ης Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτήτρια του οποίου είναι η θυγατρική Citrus M.A.E. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, προβλέπεται η ανάπτυξη συγκροτήματος γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 3.790 τ.μ., με σύγχρονο σχεδιασμό και προδιαγραφές με σκοπό την εκμίσθωση του.

• Πέραν των ανωτέρω, η θυγατρική εταιρεία Μποζόνιο M.A.E. υπέγραψε την 28.07.2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης οικοπέδου στη Χαλκιδική Θεσσαλονίκης έκτασης περίπου 437.544 τ.μ. στο 38 χλμ. της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης – Γαλατιστάς στον Δήμο Πολυγύρου., διάρκειας 30 ετών, με σκοπό την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου και έχει ξεκινήσει ενέργειες για την λήψη αδείας παραγωγής ενέργειας και όρων σύνδεσης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και μέχρι την 31.12.2022, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.