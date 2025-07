ΕΕ: Υιοθετεί το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας - Νέο πλαφόν για το πετρέλαιο

Ήρθη το βέτο της Ουγγαρίας. Τι περιλαμβάνει το πακέτο των κυρώσεων.

Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, το οποίο περιλαμβάνει μείωση της τιμής του ρωσικού πετρελαίου που επιτρέπεται να εξαχθεί και νέους τραπεζικούς περιορισμούς, αφότου η Σλοβακία ήρε το βέτο της.

Το πακέτο των κυρώσεων, το 18ο του μπλοκ από την εισβολή της Μόσχας, θα αναγκάσει περίπου 20 ακόμη ρωσικές τράπεζες να διακόψουν το διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT και να βρεθούν αντιμέτωπες με πλήρη απαγόρευση συναλλαγών. Παράλληλα, θα επιβληθούν κυρώσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream για να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθούν ξανά σε λειτουργία στο μέλλον και περιορισμοί που θα επιβληθούν στο ρωσικό πετρέλαιο που διυλίζεται σε τρίτες χώρες.

We are standing firm.



The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.



We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)

