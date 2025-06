Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα συνεχίσει την καλή συνεργασία με την Πολωνία μετά τη νίκη του Ναβρότσκι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συγχάρηκε σήμερα τον Κάρολ Ναβρότσκι για τη νίκη του στις πολωνικές προεδρικές εκλογές και δήλωσε πως είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την «πολύ καλή συνεργασία» της με την Πολωνία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνεχάρη σήμερα τον Κάρολ Ναβρότσκι για τη νίκη του στις πολωνικές προεδρικές εκλογές και δήλωσε πως είναι πεπεισμένη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει την «πολύ καλή συνεργασία» της με την Πολωνία.

«Είμαστε όλοι ισχυρότεροι μαζί στην κοινότητά μας της ειρήνης, της δημοκρατίας και των αξιών. Ας εργασθούμε λοιπόν για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία στο κοινό σπίτι μας», αναφέρει η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο X.

Congratulations to @NawrockiKn.



I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.



We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.



So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 2, 2025