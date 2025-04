Ζελένσκι: «Τα λόγια του Πούτιν αποδείχθηκαν κενά» - Νέο κάλεσμα για εκεχειρία 30 ημερών

Ο Ουκρανός πρόεδρος προχώρησε σε νέες κατηγορίες για ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

Τα λόγια του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός «αποδείχθηκαν κενά», αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης στο X, ενώ προχώρησε σε νέες κατηγορίες για ρωσική παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, προέβη σε νέο κάλεσμα για εκεχειρία 30 ημερών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κοινοποίησε μια ακόμη έκθεση του αρχιστράτηγου Αλεξάντρ Σύρσκι, η οποία σημειώνει ότι «η τάση αύξησης της χρήσης βαρέων όπλων από τις ρωσικές δυνάμεις συνεχίζεται».

Η έκθεση αναφέρει ότι σήμερα έχουν σημειωθεί συνολικά 46 ρωσικές επιθέσεις «σε διάφορες κατευθύνσεις» και 901 περιπτώσεις βομβαρδισμού, 448 εκ των οποίων αφορούσαν βαρέα όπλα.

Περισσότερες από 400 περιπτώσεις χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών από Ρώσους έχουν ήδη καταγραφεί, προσθέτει ο Ζελένσκι.

Αναφέρει επίσης ότι ουκρανικά στρατεύματα έπεσαν σε ρωσική ενέδρα στο Τορέτσκ, με ορισμένους στρατιώτες να σκοτώνονται. Ο Ζελένσκι αναφέρει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που ευθύνονται «θα εξαλειφθούν».



Ο Ουκρανός πρόεδρος επαναλαμβάνει το μήνυμα ότι η Ουκρανία θα απαντήσει στις ενέργειες της Ρωσίας με «πλήρως συμμετρικό τρόπο», ωστόσο συζητά και πάλι την περίπτωση εκεχειρίας για 30 ημέρες.

«Αυτό το Πάσχα έδειξε ξεκάθαρα ότι η μόνη πηγή αυτού του πολέμου, και ο λόγος που παρατείνεται, είναι η Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε προς την ειρήνη και μια πλήρη, άνευ όρων και ειλικρινή κατάπαυση του πυρός που θα μπορούσε να διαρκέσει τουλάχιστον 30 ημέρες - αλλά δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση από τη Ρωσία σε αυτό μέχρι στιγμής. Η κατάσταση στο μέτωπο δείχνει ότι η πίεση προς τη Μόσχα και η πραγματική εποπτεία των ενεργειών των κατοχικών δυνάμεων είναι απαραίτητες για την επίτευξη της εκεχειρίας» επισημαίνει ο Ζελένσκι.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025