Ουκρανία: Υπεγράφη το μνημόνιο προθέσεων με τις ΗΠΑ για τη συμφωνία στα ορυκτά

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε την υπογραφή ενός μνημονίου προθέσεων με τις ΗΠΑ αναφορικά με τα ορυκτά. Στην ανακοίνωση, η Γιούλια Σβιρυντένκο, υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, τόνισε ότι το μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για μια συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Γιούλια Σβιρυντένκο ανακοίνωσε την υπογραφή του μνημονίου προθέσεων για τα ορυκτά, αλλά δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες μέσα από το “Χ”. Η ανάρτησή της περιλάμβανε φωτογραφίες της ίδιας και του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι υπέγραψαν ξεχωριστά.

«Είμαστε χαρούμενοι να ανακοινώσουμε την υπογραφή, με τους Αμερικανούς εταίρους μας, ενός προσχεδίου συμφωνίας, που ανοίγει τον δρόμο για μια Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας και την ίδρυση του Επενδυτικού Ταμείου για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας», έγραψε η Σβιρυντένκο.

We are happy to announce the signing, with our American partners, of a Memorandum of Intent, which paves the way for an Economic Partnership Agreement and the establishment of the Investment Fund for the Reconstruction of Ukraine. pic.twitter.com/AQsHPkWh5X

— Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 17, 2025