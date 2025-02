Μητσοτάκης για ρήτρα διαφυγής: Κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών

Τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά αυτή τη θέση εδώ και καιρό, καθώς αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών - μελών.

Την ικανοποίησή του για την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, προκειμένου να εξαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, εξέφρασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, τόνισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά αυτή τη θέση εδώ και καιρό, καθώς αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών - μελών και, κατ’ επέκταση, για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης.

Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 14, 2025