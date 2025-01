Κάλας: Οι ΥΠΕΞ της ΕE συμφώνησαν να παρατείνουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Οι οικονομικές κυρώσεις, που είχαν επιβληθεί στη Μόσχα, έληγαν στις 31 Ιανουαρίου και οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισαν ομόφωνα να τις επεκτείνουν για άλλους έξι μήνες.

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να παρατείνουν εκ νέου τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας», ανακοίνωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας μέσω του «Χ».

«Η απόφαση αυτή θα συνεχίσει να στερεί από τη Μόσχα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου της. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τη ζημιά που προκαλούν», τονίζει η Κ. Κάλας στο ίδιο μήνυμά της.

Europe delivers: EU Foreign Ministers just agreed to extend again the sanctions on Russia.

This will continue to deprive Moscow of revenues to finance its war.

Russia needs to pay for the damage they are causing.

— Kaja Kallas (@kajakallas) January 27, 2025