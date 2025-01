Συνάντηση Ζελένσκι - Μερτς: «Θέλουμε μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στη Γερμανία Φρίντριχ Μερτς, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές στη χώρα.

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι συναντήθηκε με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης στη Γερμανία Φρίντριχ Μερτς, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις ομοσπονδιακές εκλογές στη χώρα.

«Συζητήσαμε για τρόπους περαιτέρω προώθησης μιας δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία καθώς και για τις παγκόσμιες προκλήσεις και για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανήρτησε και οπτικό υλικό από τη συνάντηση.

I met with @_FriedrichMerz, the leader of the CDU/CSU opposition faction in the German Bundestag.

I expressed my gratitude to Germany and the entire German society for their unwavering support of our nation and people.

We discussed ways to further advance a just peace for… pic.twitter.com/WHpfMYpTw8

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2025