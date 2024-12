Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ - Χριστοδουλίδη για ενίσχυση διμερούς συνεργασίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης ο Χριστοδουλίδης κατά τη τηλεφωνική επικοινωνία συνεχάρη τον Τραμπ για την εκλογή του στην προεδρία των ΗΠΑ και υπογράμμισε την πρόθεση όπως συνεργαστούν στενά για την περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών των δυο χωρών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκλελεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλτ Τραμπ είχε σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την οποία εκφράστηκε η κοινή πρόθεση για ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ.

Excellent discussion w @RealDonaldTrump. I congratulated him on his election victory & we expressed our shared commitment to continue enhancing CY-US strategic partnership. We will work together to further reinforce our relations for the benefit of our countries & the region 🇨🇾🇺🇸

— NikosChristodoulides (@Christodulides) December 5, 2024