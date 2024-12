Δένδιας στο IDU: Οι αυταρχικές απειλές απαιτούν δύναμη και θάρρος, όχι κατευνασμό

Στο Forum της International Democracy Union (IDU) στην Ουάσιγκτον στη συζήτηση με θέμα "The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism", συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Στο Forum της International Democracy Union (IDU) στην Ουάσιγκτον στη συζήτηση με θέμα "The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism", συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Με ανάρτηση στο Χ, μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι συμμετείχαν, επίσης, η πρώην Πρόεδρος της Κροατίας Kolinda Grabar-Kitarović και ο πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας Scott Morrison.

Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο πρόεδρος του Ιnternational Republican Institute Dr. Dan Twining.

Στο Forum της International Democracy Union (IDU) @idualliance στην Ουάσιγκτον, όπου συμμετείχα στη συζήτηση με θέμα “The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism”, με την πρώην Πρόεδρο της Κροατίας Kolinda Grabar-Kitarović @KolindaGK και τον πρώην… pic.twitter.com/IrW8EVHun8 — Nikos Dendias (@NikosDendias) December 4, 2024

Στο Forum της International Democracy Union (IDU) στην Ουάσιγκτον στη συζήτηση με θέμα "The Future of Governance: International Security in an Age of Nationalism", συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Το IDU, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο Χ, αναφέρει ότι το πρώτο πάνελ, στο οποίο συμμετείχε ο κ. Δένδιας, εστίασε σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και οι ομιλητές τόνισαν ότι πρέπει να προτάσσονται «η δύναμη και το θάρρος έναντι του κατευνασμού στην αντιμετώπιση αυταρχικών απειλών, ανεξάρτητα από το πού στον κόσμο εγείρονται αυτές οι απειλές».

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βρισκόμαστε στη γεωγραφική θέση του Λουξεμβούργου και να είμαστε ασφαλείς παντού» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας.

«Το τελευταίο πράγμα», είπε, «που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να συμφωνήσουμε σε κάθε είδους κατευνασμό».

«Αυτό που πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι είναι να υποστηρίξουμε τη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Να μην αποδεχθούμε αλλαγές με τη βία. Να μην αποδεχθούμε την τρομοκρατία ως τρόπο αλλαγής του κόσμου» υποστήριξε ο κ. Δένδιας.

Για τις αμυντικές δαπάνες, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα ξοδεύει 3% με 3,5% του ΑΕΠ για την 'Αμυνα».

«Αυτό το κάνουμε όχι μόνο γιατί είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ αλλά και γιατί αντιμετωπίζουμε απειλή από τους γείτονές μας, την Τουρκία» επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ