Φον ντερ Λάιεν για συμφωνία COP29: Νέα εποχή σε συνεργασία και χρηματοδότηση για το κλίμα

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην COP29 επισημαίνοντας ότι σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση για το κλίμα.

«Θα οδηγήσει σε επενδύσεις στην καθαρή μετάβαση, μειώνοντας τις εκπομπές και οικοδομώντας την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή» ανέφερε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. Επίσης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να ηγείται, εστιάζοντας στην υποστήριξη στους πιο ευάλωτους.

I welcome the COP29 agreement.

It marks a new era for climate cooperation and finance.

It will drive investments in the clean transition, bringing down emissions and building resilience to climate change.

The EU will continue to lead, focusing support on the most vulnerable.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2024