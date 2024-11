«Σκούπα» Τραμπ στο Πεντάγωνο: Έρχονται απολύσεις στην στρατιωτική ηγεσία

Μια άνευ προηγουμένου ανατροπή είναι έτοιμο να βιώσει το αμερικανικό Πεντάγωνο αφού σύμφωνα με το Reuters, μέλη της μεταβατικής ομάδας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζουν έναν κατάλογο στρατιωτικών αξιωματικών που πρόκειται να απολυθούν.

Μια άνευ προηγουμένου ανατροπή είναι έτοιμο να βιώσει το αμερικανικό Πεντάγωνο αφού, σύμφωνα με το Reuters, μέλη της μεταβατικής ομάδας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καταρτίζουν έναν κατάλογο στρατιωτικών αξιωματικών που πρόκειται να απολυθούν. Σε αυτή ενδεχομένως να συμπεριλάβουν τους Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως ανέφεραν δύο πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Ο σχεδιασμός για τις απολύσεις βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο μετά την εκλογική νίκη του Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου και θα μπορούσε να αλλάξει καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση, τόνισαν οι πηγές που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Αν και δεν είναι σαφές εάν ο ίδιος ο Τραμπ θα εφαρμόσει τελικά το σχέδιο, είναι γνωστό ωστόσο πως στο παρελθόν έχει επικρίνει εκτενώς τους ηγέτες της άμυνας που τον επέκριναν, ενώ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του μίλησε εναντίον και εκείνων που ευθύνονται για την προβληματική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων το 2021 από το Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τις πηγές, η επερχόμενη κυβέρνηση πιθανότατα θα επικεντρωθεί σε αξιωματικούς του στρατού των ΗΠΑ που θεωρούνται συνδεδεμένοι με τον Μαρκ Μάιλι, τον πρώην πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Τραμπ.

Το όνομά του είχε αναφερθεί στο βιβλίο «War» του Μπομπ Γούντγουορντ, το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα, όπου αποκαλούσε τον Τραμπ «φασίστα μέχρι τον πυρήνα» και οι σύμμαχοι του Τραμπ τον έχουν βάλει στο στόχαστρο για απιστία απέναντι στον πρώην πρόεδρο.

«Κάθε άτομο που ανέβηκε θέσεις και διορίστηκε από τον Μάιλι θα φύγει», τονίζουν οι πηγές. «Υπάρχει μια πολύ λεπτομερής λίστα με όλους όσους συνδέοονται με τον Μάιλι. Και θα φύγουν όλοι» δήλωσαν χαρακτηριστικά.

Η αποκάλυψη των σχεδίων για την απόλυση ανώτερων ηγετών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ έρχεται μια ημέρα αφού ο Τραμπ επέλεξε ως υπουργό Άμυνας τον Πιτ Χέγκσεθ, σχολιαστή του Fox News, ο οποίος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να «καθαρίσει» το Πεντάγωνο.

«Ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να αναθεωρήσει ριζικά την ανώτερη ηγεσία του Πενταγώνου για να μας κάνει έτοιμους να υπερασπιστούμε το έθνος μας και να νικήσουμε τους εχθρούς μας. Πολλοί άνθρωποι πρέπει να απολυθούν», ανέφερε ο Χέγκσεθ στο βιβλίο του το 2024 «The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free».

Δεν είναι σαφές εάν η έλλειψη εμπειρίας διαχείρισης του Χέγκσεθ θα μπορούσε να περιπλέξει την επικύρωση της ανάληψης των καθηκόντων του από τη Γερουσία και εάν μια πιο παραδοσιακή εναλλακτική λύση για τη θέση θα πραγματοποιούσε τέτοιες σαρωτικές απολύσεις.

Ο Χέγκσεθ έχει επίσης βάλει στο στόχαστρο τον διάδοχο του Μάιλι, τον Στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας Σ.Κιου. Μπράουν, θέτοντας το ερώτημα αν θα είχε πάρει τη δουλειά αν δεν ήταν μαύρος.

«Ήταν λόγω του χρώματος του δέρματός του; Ή τις ικανότητές του; Δεν θα μάθουμε ποτέ, αλλά πάντα αμφιβάλλουμε - κάτι που εκ πρώτης όψεως φαίνεται άδικο για τον Σ.Κιου. Αλλά επειδή έχει κάνει το φυλετικό θέμα σήμα κατατεθέν του, δεν έχει μεγάλη σημασία», έγραψε.

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στο Reuters που γνωρίζει τον σχεδιασμό της μετάβασης στο Πεντάγωνο, δήλωσε ότι ο Μπράουν θα είναι μεταξύ των πολλών αξιωματικών που θα αποχωρήσουν.