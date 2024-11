Ανδρουλάκης: «Συναίνεση αλά καρτ, στο ΠΑΣΟΚ δεν θα την βρείτε»

Από το βήμα της Βουλής, πρίν από λίγη ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους και κατέστησε σαφή τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε προτάσεις της κυβέρνησης άν δεν προηγηθεί διαβούλευση με την αντιπολίτευση.

Από το βήμα της Βουλής, πρίν από λίγη ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέβασε τους τόνους και κατέστησε σαφή τη θέση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε προτάσεις της κυβέρνησης άν δεν προηγηθεί διαβούλευση με την αντιπολίτευση. «Τι θέλατε; Να σας πούμε «ναι» στην κατάρρευση του ΕΣΥ; Τι θέλατε; Να σας πούμε «ναι» στην παρακμή των θεσμών; Στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του ελληνικού λαού; Στη γιγάντωση της ακρίβειας; Όχι και μάλιστα βροντερό σε ό,τι ψαλιδίζει τις ελπίδες και την προοπτική του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο σήμερα, για ένα καλύτερο αύριο», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε: «Αν πράγματι θέλετε συναίνεση σε μικρά ή μεγάλα θέματα, οφείλετε να διαβουλεύεστε, τα "take it or leave it" ή "συναίνεση αλα καρτ", στο ΠΑΣΟΚ δεν θα τα βρείτε».

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κανένα σημαντικό έργο μακράς πνοής που θα έχει τη δύναμη να αντέξει στον χρόνο. Ειδικά στη Δημόσια Υγεία, όπως και στην ακρίβεια αλλά και σε κάθε άλλο μείζον ζήτημα, η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς όραμα, χωρίς επεξεργασμένο σχέδιο και κοινωνικές προτεραιότητες, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ο οποίος υποστήριξε πώς «οι πολίτες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στο ΠΑΣΟΚ, ως υπεύθυνη και αξιόπιστη πολιτική δύναμη, που θα ανοίξει νέους δρόμους προόδου. Όλα αυτά τα καταλαβαίνετε πολύ καλά, κύριοι της κυβέρνησης. Γι' αυτό, έχετε βάλει σε πλήρη διάταξη μάχης, τους μηχανισμούς προπαγάνδας: Το ΠΑΣΟΚ του «ΟΧΙ σε όλα», το ΠΑΣΟΚ σαν «πράσινος ΣΥΡΙΖΑ».

Σχετικά με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε πώς αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το πώς εννοεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις «μεταρρυθμίσεις»: Αποσπασματικές μεταβολές, χωρίς κανένα στρατηγικό σχεδιασμό για την εκ βάθρων αλλαγή των δομών.

«Αν σας ενδιέφερε, πραγματικά, η ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τότε θα κάνατε δεκτή την τροπολογία μας για την υπαγωγή του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και του Ε.Κ.Α.Β. στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων», επισήμανε, ενώ εξήγησε πως πρόκειται για «τροπολογία, την οποία έχουμε καταθέσει πρώτοι εμείς πολλές φορές, αλλά εσείς την έχετε απορρίψει άλλες τόσες, κρατώντας στο συρτάρι το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, που εσείς αναθέσατε και αναφέρει ρητά την υπαγωγή των υγειονομικών στα βαρέα κ ανθυγιεινά!».

Χαρακτήρισε ως έκφραση λαϊκισμού τις δεσμεύσεις που κατά καιρούς ανέλαβε η κυβέρνηση απέναντι στους υγειονομικούς καταθέτοντας στα πρακτικά σχετικά έγγραφα. «Η μόνη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό είναι το 2% του μισθού που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές του κράτους. Το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό. Αντιθέτως, θα έρθουν αυξημένες εισφορές των υγειονομικών που θα αιμοδοτήσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Και έτσι θα θεραπεύσουμε την ανισότητα που υπάρχει να υπάγονται στα βαρέα οι ιδιωτικοί υπάλληλοι του χώρου της υγείας, όπως οι νοσηλευτές, ενώ οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάνουν την ίδια δουλειά δεν απολαμβάνουν ανάλογο ασφαλιστικό καθεστώς

Είστε η χειρότερη εκδοχή του λαϊκισμού! Έχετε γίνει ένα με το ψέμα και την παραπλάνηση. Δυστυχώς για εσάς -ευτυχώς για τον ίδιο- σας έχει πάρει πια χαμπάρι ο ελληνικός λαός», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Για τον προσωπικό γιατρό ο κ. Ανδρουλάκης είπε πώς θεσπίζεται άρον άρον και αποσπασματικά, με αποκλειστικό στόχο να αυξήσει αριθμητικά μόνο το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού με Προσωπικούς Ιατρούς. Διότι αν δεν το πετύχετε εντός χρονοδιαγράμματος, θα χαθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Εντάξατε στο αναθεωρημένο σχέδιο που καταθέσατε τον Αύγουστο του 2023, το μέτρο του Προσωπικού Ιατρού ως ορόσημο. Και ένα χρόνο μετά, νομοθετείτε στο πόδι δέσμιοι της δικής σας ανακολουθίας και αποτυχίας. Μήπως τελικά αξίζετε εσείς το Νόμπελ αναξιοπιστίας και κοροϊδίας;», παρατήρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο θα οδηγήσει:

• Σε αύξηση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην παροχή των υπηρεσιών υγείας.

• Σε περαιτέρω αύξηση των ιδιωτικών δαπανών υγείας, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

• Σε περαιτέρω επιδείνωση των ποιοτικών δεικτών ενός συστήματος υγείας.

Διατύπωσε ως προτάσεις του κόμματός του για ένα εντελώς διαφορετικό υπόδειγμα οργάνωσης και λειτουργίας του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Υγείας, τη δημιουργία δικτύων φροντίδας , να συμπεριληφθούν στις κατηγορίες των ιατρών του Δημοσίου και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, και οι ειδικότητες επίσης της παθολογίας και οι αγροτικοί γιατροί ως ανειδίκευτοι μόνο θα μπορούσαν να εισαχθούν ΜΟΝΟ ως λύση ανάγκης για την κάλυψη του πληθυσμού με δύο προϋποθέσεις:

1. Να αφορούν τους πληθυσμούς των δυσπρόσιτων περιοχών και νησιών όπου δεν υπάρχουν ειδικευμένοι γιατροί.

2. Να είναι πάντα κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένων των Κέντρων Υγείας.

Επιπλέον, οι ασθενείς που θα αναγκάζονται να επιλέξουν ιδιώτη προσωπικό γιατρό επωμιζόμενοι το κόστος λόγω αδυναμίας του κράτους να τους παρέχει δωρεάν

την υπηρεσία θα πρέπει να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, πρόταση για την οποία το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατέθεσε σχετική τροπολογία.

Ασκώντας γενικότερα αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση , ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι δεν γίνεται «σύγκλιση με την Ευρώπη, αλλά απόκλιση με υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη!»

Απέρριψε την κυβερνητική πρόταση για τον κατώτατο μισθό κι αντιθέτως κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τη πρόταση για επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

«Έχει έρθει η ώρα για μια μεγάλη Αλλαγή Πολιτικής Κατεύθυνσης, την οποία έχει ανάγκη ο λαός μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να ανοίξει το επόμενο διάστημα έναν μεγάλο και ευρύχωρο πολιτικό και προγραμματικό διάλογο, μαζί με την κοινωνία, με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις και κάθε φορέα με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές αγωνίες για την πρόοδο της Ελλάδας.

Έναν διάλογο που θα καταλήξει σε ένα Εθνικό Σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους, το οποίο θα υλοποιήσουμε ως η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση της χώρας», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ