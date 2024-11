ΟΗΕ, ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία καταδικάζουν τα επεισόδια σε βάρος Ισραηλινών στο Άμστερνταμ

Ο ΟΗΕ εξέφρασε ανησυχία μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χθες βράδυ στο Άμστερνταμ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Ο ΟΗΕ εξέφρασε ανησυχία μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο περιθώριο του αγώνα ποδοσφαίρου ανάμεσα στον Άγιαξ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ χθες βράδυ στο Άμστερνταμ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

«Είδαμε αυτές τις πολύ ανησυχητικές αναφορές. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις ή βία στη βάση της εθνικής, θρησκευτικής, εθνοτικής ή άλλης προέλευσής του», δήλωσε ο Τζέρεμι Λόρενς, απαντώντας σε ερώτηση για τα βίαια επεισόδια στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του ΟΗΕ στη Γενεύη.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την οργή της για τις «απεχθείς επιθέσεις» εναντίον των Ισραηλινών οπαδών χθες βράδυ στο Άμστερνταμ.

«Καταδικάζω σθεναρά αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες. Ο αντισημιτισμός δεν έχει καμία θέση στην Ευρώπη. Είμαστε αποφασισμένοι να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές του μίσους», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.

I just spoke with @MinPres Schoof.

I strongly condemn these unacceptable acts.

Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2024