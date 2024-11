Ελληνοτουρκικά: Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, πρεσβευτές και κορυφαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Τουρκία, οι οποίοι συμφώνησαν να συνεχιστεί η «θετική ατζέντα» και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που έχουν συμφωνηθεί για το 2024 και το 2025.

Ολοκληρώθηκε, σήμερα Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2024, ο νέος γύρος για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας στην Κωνσταντινούπολη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, πρεσβευτές και κορυφαίοι πολιτικοί αξιωματούχοι από την Ελλάδα και την Τουρκία, οι οποίοι συμφώνησαν να συνεχιστεί η «θετική ατζέντα» και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες που έχουν συμφωνηθεί για το 2024 και το 2025.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στην σχετική ανακοίνωση, ότι η συνεδρίαση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης έγινε σε καλό κλίμα και ο επόμενος γύρος θα διοργανωθεί από την ελληνική πλευρά.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı ile İlgili Açıklama

