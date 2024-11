Σδούκου: Έρχονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ανταποδοτικά στις ΑΠΕ

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ανταποδοτικά στις ΑΠΕ προετοιμάζει το ΥΠΕΝ.

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα ανταποδοτικά στις ΑΠΕ προετοιμάζει το ΥΠΕΝ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας την Παρασκευή από το βήμα του 6ου «Renewable and Storage Forum».

«Το πλαίσιο των ανταποδοτικών είναι πλέον αναχρονισμένο. Έχω ξεκινήσει ήδη ξεκινήσει στο γραφείο μου να επεξεργάζομαι ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο ανταποδοτικών διότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε μια πολύ βαριά γραφειοκρατική διαδικασία για να μπορεί ο πολίτης να πάρει έστω αυτό το ανταποδοτικό που λέει ο νόμος, όσα ευρώ του αναλογούν να τα παίρνει τρία ή τέσσερα χρόνια αργότερα. Να προσπαθούμε να δώσουμε τα ανταποδοτικά του 2021. Αυτό θέλει μια αλλαγή, θέλει να δούμε καλές πρακτικές από άλλες χώρες για να μπορεί να έχει άμεσα το όφελος ο πολίτης», σημείωσε η κ. Σδούκου.

Όπως επεσήμανε η υφυπουργός, εξετάζονται πολλές ιδέες "out of the box" και σύντομα θα υπάρχει έτοιμο ένα σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί.

Φορείς και επιχειρήσεις: Οι πολίτες πρέπει να γίνουν συμμέτοχοι στα έργα των ΑΠΕ

Τα ανταποδοτικά οφέλη αποτελούν τη μία πλευρά του νομίσματος όσον αφορά στην αποδοχή των έργων ΑΠΕ από την πλευρά των τοπικών κοινωνιών. Από την άλλη, επιχειρήσεις και φορείς πρέπει να έρθουν κοντά στις τοπικές κοινωνίες, να ενημερώσουν τους πολίτες εις βάθος και να τους κάνουν συμμέτοχους στα έργα των ΑΠΕ. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν εκπρόσωποι φορέων και επιχειρήσεων μιλώντας στο ίδιο συνέδριο.

Ο κ. Γεώργιος Ρόκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της R Energy 1 σημείωσε ότι τα έργα ΑΠΕ αναμένεται να ενισχυθούν τα επόμενα χρόνια αλλά εκτός από τα ανταποδοτικά οφέλη, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να φέρουν την κοινωνία κοντά και να κάνουν τους πολίτες συμμέτοχους στα έργα. Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Θάλεια Βαλκούμα, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Faria Renewables, επεσήμανε τρεις παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα επίπεδα κατανόησης των τοπικών κοινωνιών και οι οποίοι εάν είχαν ληφθεί υπ’ όψιν εξαρχής, τώρα θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα.

«Ένας λόγος που υπάρχει αντίδραση είναι ότι από την αρχή δεν έγινε πιο σωστή οργάνωση και συντονισμός της χωροθέτησης των ΑΠΕ», σημείωσε. Δεύτερον, οι επενδυτές και η Πολιτεία θα πρέπει να πλησιάσουν περισσότερο τα τοπικές κοινωνίες και να τις ενημερώσουν εις βάθος. Τρίτον, σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αποδοχή και στην ανάπτυξη των έργων θα παίξει και η εκπαίδευση των ατόμων που απασχολούνται στους φορείς που αδειοδοτούν και δίνουν γνωμοδοτήσεις. Όπως εξήγησε, υπάρχουν άτομα στους διάφορους φορείς (Πολεοδομία κλπ), τα οποία, επειδή δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, είτε καθυστερούν είτε η γνωμοδότηση που δίνουν είναι ενδεχομένως τοποθετημένη σε λανθασμένο υπόβαθρο.

Η κ. Βικτωρία Αλεξανδράτου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της WRE Group, εκτίμησε ότι στις τοπικές κοινωνίες υπάρχει εκμετάλλευση από πολιτικούς παράγοντες για να σταματήσουν τα έργα. Όπως είπε, από αυτά τα έργα για τους κατοίκους υπάρχει μόνο όφελος αλλά εξαιτίας των αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών πολλές εταιρείες έφυγαν από τη χώρα, η οικονομία έχει χάσει πολλά χρήματα, έχουμε πάθει μεγάλη καταστροφή, λόγω της δαιμονοποίησης των αιολικών”, ανέφερε.