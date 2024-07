Απόσυρση Μπάιντεν: Οι πρώτες αντιδράσεις από Ευρώπη, Ρωσία και Ισραήλ

Τον γύρο του κόσμου κάνει η ανακοίνωση της απόσυρσης του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν από την κούρσα για την επανεκλογή του στον Λευκό Οίκο.

Ακολουθούν ορισμένες αντιδράσεις από ξένους ηγέτες και αξιωματούχους στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου, η οποία πυροδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στo πολιτικό σκηνικό της χώρας του, με την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις να λαμβάνει το «χρίσμα» του Δημοκρατικού Κόμματος για να αντιμετωπίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Αντιδρώντας στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του για μια νέα προεδρική θητεία, το Κρεμλίνο ανέφερε πως παραμένει «προσεκτικό» στις εξελίξεις της κατάστασης.

«Οι εκλογές απέχουν τέσσερις μήνες. Αυτή είναι μια μακρά περίοδος κατά την οποία πολλά μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να παρακολουθούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο μέσο ενημέρωσης Life.ru.

Τον σεβασμό του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, κάνοντας λόγο για «φίλο» του, ο οποίος «πέτυχε πολλά για τη χώρα του, την Ευρώπη και τον κόσμο».

«Ο φίλος μου πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει πετύχει πολλά: για την χώρα του, για την Ευρώπη, για τον κόσμο. Χάρη σε αυτόν, η διατλαντική συνεργασία είναι στενή, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό και οι ΗΠΑ είναι για εμάς καλός και αξιόπιστος εταίρος. Η απόφασή του να μην είναι και πάλι υποψήφιος αξίζει αναγνώρισης», ανέφερε ο καγκελάριος μέσω Χ.

My friend @POTUS Joe Biden has achieved a lot: for his country, for Europe, for the world. Thanks to him, transatlantic cooperation is close, NATO is strong and the USA is a good and reliable partner for us. His decision not to run again deserves respect.

Σχολιάζοντας την απόσυρση της υποψηφιότητας του Τζο Μπάιντεν ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD) ανέφερε μέσω Χ: «(Είναι) επιτυχημένος πρόεδρος, στον οποίο εμείς στην Ευρώπη και στην Γερμανία οφείλουμε πολλά. Φαίνεται ότι στην πολιτική δεν είναι εύκολο να βρει κανείς την κατάλληλη στιγμή προκειμένου να πει αντίο. Αυτό το τέλος είναι τραγικό και δεν αξίζει στο έργο της ζωής του Τζο Μπάιντεν. Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι σέβεται την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την εκστρατεία για την επανεκλογή του και πως εκτιμά ότι βάσισε την απόφασή του σε αυτό που θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού.

«Σέβομαι την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν και ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού για το υπόλοιπο της προεδρίας του», δήλωσε ο Στάρμερ.

«Γνωρίζω ότι, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έλαβε την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ ευχαρίστησε σήμερα τον ομόλογό του Τζο Μπάιντεν «για την ακλόνητη στήριξή του στον ισραηλινό λαό» μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του από τις προεδρικές εκλογές.

