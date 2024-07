Βρετανία: Ο Στάρμερ σχηματίζει τη νέα κυβέρνηση - Ποιοι αναλαμβάνουν υπουργεία

Τα μέλη που θα αποτελέσουν τη νέα κυβέρνηση σχηματίζει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, με τα νέα κυβερνητικά στελέχη να καταφθάνουν στη Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με το BBC το οποίο μεταδίδει ζωντανά τις εξελίξεις, ανάμεσα στα μέλη που αναμένεται να αναλάβουν τις κορυφαίες υπουργικές θέσεις είναι η Ρέιτσελ Ριβς που θα αποτελέσει την πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών του Ην. Βασιλείου, μίας πολιτικός που διακρίνεται για την ισχυρή της προσωπικότητα και την πυγμή της.

Με ανάρτησή της στα social media τονίζει πως έχει «ιστορική ευθύνη» το να είσαι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών, αλλά και πως η οικονομική ανάπτυξη ήταν η αποστολή του κόμματος των Εργατικών. «Τώρα είναι μία εθνική αποστολή» προσθέτει.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.

Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.

Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa

— Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 5, 2024