Μητσοτάκης για την επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία: Τιμούμε τη θυσία τους, υπερασπιζόμαστε τις αξίες τους

Για την επέτειο των 80 ετών από την απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία έκανε ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στους σημερινούς εορτασμούς.

Αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες και τιμούμε τη θυσία τους, έγραψε ο πρωθυπουργός στα αγγλικά.

Στην 80η επέτειο της D-Day, αποτίουμε φόρο τιμής στους ήρωες που πολέμησαν ενάντια στις δυνάμεις του φασισμού στη μεγαλύτερη ναυτική, αεροπορική και χερσαία επιχείρηση στην ιστορία. Τιμούμε τη θυσία τους. Αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία, και είναι καθήκον μας να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αξίες.

On the 80th anniversary of D-Day, we pay tribute to the heroes who fought against the forces of fascism in the greatest naval, air & land operation in history. We honor their sacrifice. They fought for freedom and democracy, and it is our duty to continue defending these values. pic.twitter.com/TnRgwdJg0X

