Πρόωρες εκλογές στη Βρετανία στις 4 Ιουλίου προκήρυξε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρίσι Σούνακ, έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ. «Τώρα είναι η στιγμή για τους Βρετανούς να διαλέξουν», είπε, τονίζοντας πως θα παλέψει για κάθε ψήφο. Η αντίδραση των Εργατικών.

«Δεν θα αφήσω ποτέ τους πολίτες αυτής της χώρας μόνους», είπε, απαριθμώντας τις προκλήσεις της θητείας του. «Ήρθα στο αξίωμα πάνω από όλα, για να αποκαταστήσω την οικονομική σταθερότητα και είμαι περήφανος για όσα πετύχαμε μαζί», τόνισε.

These uncertain times call for a clear plan and bold action to chart a course to a secure future.

You must choose in this election who has that plan and who is prepared to take that bold action to secure a better future for our country and our children. pic.twitter.com/qlbgmYuGkM

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 22, 2024