Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Κασσελάκη στην Ουάσιγκτον

Το Ινστιτούτο CSIS επισκέφτηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στην Ουάσιγκτον.

Το Ινστιτούτο CSIS επισκέφτηκε ο Στέφανος Κασσελάκης, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στην Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για την προοδευτική διακυβέρνηση που οραματίζεται για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, στη σχετική ανάρτηση του που έκανε στα αγγλικά, αναφέρει: «Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή μου στην Ουάσιγκτον, επισκέφτηκα ένα οικείο μέρος - το Ινστιτούτο @CSIS, όπου είχα μια από τις πρώτες επαγγελματικές μου εμπειρίες το 2007. Ήμουν στην ευχάριστη θέση να ανταλλάξω απόψεις με τους διευθυντές του και να επωφεληθώ από τις πολύτιμες γνώσεις τους για την προοδευτική διακυβέρνηση που οραματίζομαι για την Ελλάδα».

Concluding my visit to Washington D.C., I visited a familiar place - the @CSIS Institute, where I had one of my first professional experiences in 2007. I was delighted to exchange views with its Directors & benefit from their valuable insights on the progressive quality… pic.twitter.com/L4Mse288IJ

