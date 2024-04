Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογο του Yoav Gallant είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογο του Yoav Gallant είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Είχα επικοινωνία με τον Υπουργό 'Αμυνας του Ισραήλ Yoav Gallant, σχετικά με την καταδικαστέα επίθεση του Ιράν», έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο κ. Δένδιας.

I contacted the Defence Minister of Israel @yoavgallant regarding Iran's condemnable attack. pic.twitter.com/u36Gh91ITe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 15, 2024