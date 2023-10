Μητσοτάκης στο CNBC: Ανησυχώ για την πολιτική κρίση στις ΗΠΑ και τη βοήθεια στην Ουκρανία

«Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και περιμένω ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί. Αυτή η πολιτική κρίση θα επιλυθεί αργά ή γρήγορα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ασάφεια που επικρατεί στην αμερικανική πολιτική σκηνή, και η οποία σχετίζεται με τον προϋπολογισμό, μπορεί να έχει επίπτωση στη βοήθεια προς την Ουκρανία και συγκεκριμένα στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας στον πόλεμο με την Ρωσία. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο, CNBC από τη Γρανάδα της Ισπανίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την ανησυχία του.

«Η υποστήριξη των ΗΠΑ είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και περιμένω ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί. Αυτή η πολιτική κρίση θα επιλυθεί αργά ή γρήγορα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis expressed concern over the U.S. situation for aid to Ukraine pic.twitter.com/rkD6uaoXQG

