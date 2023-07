NATO: Παρατείνεται η θητεία του Στόλτενεμπεργκ ως Γενικού Γραμματέα 

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας είναι επικεφαλής του NATO από το 2014 και η θητεία του είχε ήδη παραταθεί 3 φορές.

Το NATO ανακοίνωσε την Τρίτη την παράταση της θητείας του Γενς Στόλτενμπεργκ στη θέση του γενικού γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για ένα ακόμα έτος.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας είναι επικεφαλής του NATO από το 2014 και η θητεία του είχε ήδη παραταθεί 3 φορές.

Η απόφαση αυτή δίνει έρχεται καθώς τα 31 μέλη του παλεύουν με τη διπλή πρόκληση να υποστηρίξουν την Ουκρανία στην απόκρουση της εισβολής της Μόσχας και ταυτόχρονα να αποφύγουν μια άμεση σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και των ρωσικών δυνάμεων, μετέδωσε το Reuters.

Ο Στόλτενμπεργκ, 64 ετών, θεωρείται ευρέως σε όλη τη συμμαχία ως σταθερός ηγέτης και υπομονετικός δημιουργός συναίνεσης.

Σε ένα tweet, ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε ότι τον τιμά η απόφαση να παραταθεί η θητεία του έως την 1η Οκτωβρίου 2024.

Honoured by #NATO Allies' decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023