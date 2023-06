Λάιεν: Νέο πλήγμα στην πολεμική μηχανή του Πούτιν από τη συμφωνία για το 11ο πακέτο κυρώσεων

Σήμερα, οι Πρέσβεις της ΕΕ συμφώνησαν για το ενδέκατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αναφέρει με ανάρτησή της στο twitter η σουηδική Προεδρία.

Σήμερα, οι Πρέσβεις της ΕΕ συμφώνησαν για το ενδέκατο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αναφέρει με ανάρτησή της στο twitter η σουηδική Προεδρία. «Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων και μεμονωμένες καταχωρίσεις» επισημαίνει. «Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για την ενδέκατη δέσμη κυρώσεων» σημειώνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.

It will deal a further blow to Putin’s war machine with tightened export restrictions, targeting entities supporting the Kremlin.

Our anti-circumvention tool will prevent Russia from getting its hands on… https://t.co/MlQlxNzNeR

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2023