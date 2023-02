Φιέστα Πούτιν σε κατάμεστο στάδιο στην Μόσχα: «Είμαστε περήφανοι για όσους πολεμούν στην Ουκρανία»

«Πολεμούν ηρωικά, θαρραλέα, γενναία. Είμαστε περήφανοι γι' αυτούς», δήλωσε ο Πούτιν στην εκδήλωση με τίτλο «Δόξα στους υπερασπιστές της πατρίδας».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτησε τους Ρώσους στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία κατά την διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Μόσχα, καλώντας τα πλήθη να φωνάξουν «Ρωσία, Ρωσία» και να δείξουν την υποστήριξη τους σε εκείνους που όπως είπε υπερασπίζονται την πατρίδα.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο Στάδιο Λουζνικί της Μόσχας που είναι χωρητικότητας 81.000 θέσεων, με θερμοκρασία στους μείον 15 βαθμούς Κελσίου, ανεμίζοντας ρώσικες σημαίες και ακούγοντας πατριωτικά τραγούδια πριν ο Ρώσος πρόεδρος αφιχθεί στο στάδιο.

«Πολεμούν ηρωικά, θαρραλέα, γενναία. Είμαστε περήφανοι γι' αυτούς», δήλωσε ο Πούτιν στην εκδήλωση με τίτλο «Δόξα στους υπερασπιστές της πατρίδας», που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της ρωσικής γιορτής της 23ης Φεβρουαρίου για όσους υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις. «Σήμερα έχουν την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας» δήλωσε ο Πούτιν για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία , προσθέτοντας ότι μόλις ενημερώθηκε από τους στρατιωτικούς διοικητές για την κατάσταση στο μέτωπο. «Όταν είμαστε μαζί, δεν έχουμε ίσους. Στην ενότητα του ρωσικού λαού!».

🇷🇺Vladimir Putin took to the stage of Luzhniki

Participants of the SMO took the stage together with the President of the Russian Federation - tankers, pilots, artillerymen. The whole hall chanted: "Russia! pic.twitter.com/88jUbzWHLO

— Lilian (@lilian37458552) February 22, 2023