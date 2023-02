ΕΕ για σεισμό στην Τουρκία: «Ευχαριστούμε Ελλάδα - Η αλληλεγγύη στα καλύτερά της»

Ευχαριστίες προς την Ελλάδα εξέφρασε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕE.

Ευχαριστίες προς την Ελλάδα εξέφρασε ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ με αφορμή την άμεση συνδρομή και βοήθεια στην Τουρκία έπειτα τους φονικούς σεισμούς.

«Ευχαριστούμε Ελλάδα για την ταχεία ανάπτυξη ομάδας έρευνας και διάσωσης, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ, για τη στήριξη όσων επλήγησαν από τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στα καλύτερά της» αναφέρει με ανάρτησή στο Twitter ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της ΕΕ και καταλήγει λέγοντας «ευχαριστούμε» στα ελληνικά.

Thank you Greece for swiftly deploying a search and rescue team, via the the EU Civil Protection Mechanism, to support those affected by the catastrophic #earthquake in #Türkiye.

This is European solidarity at its finest - ευχαριστούμε! 🇪🇺🇬🇷🤝🇹🇷

📸 @GSCP_GR pic.twitter.com/Ou4aRp0b5A

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) February 6, 2023