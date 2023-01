Συνάντηση Ν. Δένδια με τον πρέσβη της Τουρκίας

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τoν πρέσβη της Τουρκίας Μπουράκ Οζουγκεργκίν (Burak Özügergin) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τoν πρέσβη της Τουρκίας Μπουράκ Οζουγκεργκίν (Burak Özügergin) είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

During a farewell meeting at @GreeceMFA, I had a discussion with the outgoing #Türkiye Ambassador, Burak Özügergin, on 🇬🇷-🇹🇷 relations. pic.twitter.com/EqdqY4MDC4

