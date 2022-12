Στην Πρίστινα ο Ν. Δένδιας- Συνάντηση με την Κοσοβάρα ΥΠΕΞ

Συνάντηση με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς (Donika Gërvalla - Schwarz), είχε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ξεκινώντας την επίσημη επίσκεψη του, στην Πρίστινα.

Οι δυο ΥΠΕΞ , συζήτησαν για τη «συνεργασία Αθήνας-Πρίστινας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και των εξελίξεων στον Διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών ,στο twitter.

Starting my visit in #Pristina, I met with Kosovar FM, D.Gervalla-Schwarz, for a discussion on Athens-Pristina coop. in a wide range of areas, regional developments, including #WesternBalkans 🇪🇺 perspective and developments, regarding the Belgrade-Pristina Dialogue. pic.twitter.com/1ma6R9FvhC

