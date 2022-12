Δεκτή έγινε η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωκοινοβουλίου, για την καθαίρεση της Εύας Καϊλή από τη θέση του αντιπροέδρου ύστερα από την εμπλοκή της στο σκάνδαλο Qatargate.

Τελευταία ενημέρωση 14:39

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της η επικεφαλής του Σώματος, Ρομπέρτα Μετσόλα, η απόφαση καθαίρεσης έχει άμεση ισχύ. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες εθνικές Αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές Αρχές» ανέφερε στο Twitter η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, μετά το πέρας της διαδικασίας.

In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.

This decision is effective immediately.

We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022