Υπό ανάκριση φέρεται να βρίσκεται η Εύα Καϊλή στις Βρυξέλλες για υποψίες διαφθοράς - Τέθηκε εκτός ΠΑΣΟΚ

Υπό ανάκριση φέρεται να βρίσκεται η Εύα Καϊλή στις Βρυξέλλες από τις ευρωπαϊκές αρχές για ζητήματα διαφθοράς, σύμφωνα με τη βελγική Le Soir. Οι αρχές φέρονται να έψαξαν την κατοικία της αντιπροέδρου του ευρωκοινουβουλίου σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με το βελγικό μέσο, υπάρχουν υποψίες για διαφθορά που συνδέονται με το Κατάρ.

Όπως αναφέρεται στο βελγικό δημοσίευμα, από το πρωί της Παρασκευής πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 15 έρευνες από το κεντρικό γραφείο καταπολέμησης της διαφθοράς. Τέσσερα άτομα, φέρεται να έχουν συλληφθεί με υποψίες για διαφθορά, βάσει των εντολών του ανακριτή Μισέλ Κλεζ, ο συνδικαλιστής Λούκα Βισεντίνι, ο πρώην ευρωβουλευτής Πιέρ-Αντόνιο Πανζέρι, καθώς και ο Φ.Τζ., πρώην βοηθός του κου. Πανζέρι και σύντροφος της κας. Καϊλή.

Στο δημοσίευμα παρατίθεται tweet της 1ης Νοεμβρίου, για τη συνάντηση της κας. Καϊλή με τον υπουργό Εργασίας του Κατάρ, Μ. Αλ Μαρί.

🇪🇺 @Europarl_EN VP @EvaKaili met with 🇶🇦 Minister Ali bin Samikh Al Marri @MOLQTR. The #EU official welcomed #Qatar’s commitment to continue labour reforms after the #WorldCup2022 & wished 🇶🇦 a successful tournament. https://t.co/DxzsD46uzP pic.twitter.com/RVuJhITwg1

— Cristian Tudor (@CristianTudorEU) November 1, 2022