Ποδοσφαιρική διπλωματία: Συνάντηση Ερντογάν - Σίσι στο Κατάρ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, είχε χειραψία και σύντομη συνομιλία με τον Αιγύπτιο ομόλογο του, Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι, στο Κατάρ, κατά την παρουσία των δύο ηγετών στη χώρα της Μέσης Ανατολής για το Μουντιάλ της FIFA.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Ερντογάν αντάλλαξε χειραψίες και με τον ηγέτη της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς, όπως και με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντουλάχ.

