Πολωνία: Ουκρανικός ο πύραυλος, λένε οι ΗΠΑ - Τι απαντά η Ρωσία - ΝΑΤΟ: Δεν ζητήθηκε ενεργοποίηση του Άρθρου 4

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως μοιάζει «απίθανο» να οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία.

Τελευταία ενημέρωση: 10:38

Νέα τροπή πήρε το θρίλερ με τον πύραυλο που κατέπεσε χθες εντός Πολωνίας, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τους ηγέτες με τους οποίους συζήτησε νωρίτερα σήμερα πως υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ο πύραυλος ήταν αντιαεροπορικός και εκτοξεύθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να καταρριφθεί ρωσικός εισερχόμενος πύραυλος, κατά πληροφορίες του Γερμανικού Πρακτορείου, που δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Την ίδια εκτίμηση για την προέλευση του πυραύλου μετέδωσε νωρίτερα ρεπόρτερ του πρακτορείο ειδήσεων Associated Press, επικαλούμενος αμερικανούς αξιωματούχους τους οποίους δεν κατονόμασε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση, ο κ. Μπάιντεν είπε, ερωτηθείς αν οι εκρήξεις στην Πολωνία οφείλονταν σε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία, πως «υπάρχουν προκαταρκτικές πληροφορίες που το θέτουν υπό αμφισβήτηση. Δεν θέλω να πω κάτι προτού ολοκληρώσουμε την έρευνα, αλλά είναι απίθανο, με δεδομένη την τροχιά, (ο πύραυλος) να βλήθηκε από τη Ρωσία — πάντως θα το δούμε».

Ωστόσο, κατά τις πληροφορίες του dpa, ο κ. Μπάιντεν είπε στους ομολόγους του πως επρόκειτο για πύραυλο που εκτοξεύθηκε από ουκρανική συστοιχία συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-300.

Νωρίτερα, το πολωνικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για πύραυλο «ρωσικής κατασκευής», ωστόσο ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα τόνισε πως δεν υπάρχει καμία «αδιάσειστη απόδειξη» για το ποιος τον εκτόξευσε.

Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία χρησιμοποιούν οπλικά συστήματα σοβιετικού σχεδιασμού στον πόλεμο που διεξάγουν από την 24η Φεβρουαρίου.

Η Πολωνία δεν ζήτησε την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις για ζήτημα ανησυχίας σχετικά με την ασφάλεια ενός κράτους-μέλους, ανέφεραν στο ΑΜΠΕ νατοϊκές πηγές.

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο του ΝΑΤΟ συνεδριάζει σήμερα σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων με θέμα τις εκρήξεις στην Ανατολική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Η συνεδρίαση αποδραματοποιείται μετά τις πρώτες ενδείξεις ότι ο πύραυλος που χτύπησε πολωνικό έδαφος ήταν ουκρανικός, εκτιμούν διπλωμάτες.

«Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τους συμμάχους μας για τα επόμενα βήματα», τονίζει η Πρόεδρος της Κομισιόν σε βίντεο που ανάρτησε στο Twitter επισημαίνοντας την «πλήρη στήριξη» στην Πολωνία και τη βοήθεια στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

«Σήμερα συναντηθήκαμε με τους συμμάχους μας της G7 και του ΝΑΤΟ στο περιθώριο της Συνόδου των G20 στο Μπαλί. Εκφράσαμε τη στήριξή μας και την αλληλεγγύη σε εκείνους που υποφέρουν από τις βάρβαρες επιθέσεις στην Ουκρανία»,αναφέρει η Πρόεδρος της Επιτροπής, προσθέτοντας ότι την ίδια ώρα κι ενώ γινόταν έκκληση για το τέλος του πολέμου «η Ρωσία προχωρούσε σε μαζικές πυραυλικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας».

Η ίδια υπογραμμίζει επίσης ότι «εσκεμμένα η Ρωσία στοχεύει πόλεις και πολιτικές υποδομές, αποκόπτοντας παιδιά, γυναίκες και άνδρες από το νερό, το ηλεκτρικό ρεύμα και τη θέρμανση. Όλοι καταδικάζουμε αυτές τις βάρβαρες ενέργειες από τη Ρωσία».

«Συζητήσαμε επίσης την έκρηξη στην Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Προσφέρουμε την πλήρη στήριξή μας στην Πολωνία και τη βοήθειά μας με την εν εξελίξει έρευνα. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή με τους συμμάχους μας για τα επόμενα βήματα. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί. Είμαστε ενωμένοι», καταλήγει η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Το περιστατικό στην Πολωνία, όπου πύραυλος κατέπεσε σε χωριό κοντά στη μεθόριο με την Ουκρανία προκαλώντας τον θάνατο δύο ανθρώπων, ήταν μια απόπειρα να προκληθεί άμεση σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, εκτίμησε ο επικεφαλής της μόνιμης αποστολής της Ρωσίας στον ΟΗΕ.

"Υπάρχει μια απόπειρα να προκληθεί άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, η οποία θα έχει επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο", έγραψε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι στον λογαριασμό του στο Telegram.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει την Τρίτη αργά το βράδυ, ότι δεν έχει «καμία» πληροφορία σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στην Πολωνία. «Δυστυχώς, δεν έχω καμία πληροφορία για αυτό», περιορίστηκε να απαντήσει ο κ. Πεσκόφ ερωτηθείς σχετικά από το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς. Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι ρωσικοί «αδέσποτοι» πύραυλοι έπληξαν την πολωνική επικράτεια.

Ακραία ρητορική χρησιμοποίησε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος δήλωσε σήμερα σε ανάρτηση του στο Twitter ότι το πυραυλικό πλήγμα επί νατοϊκού εδάφους δείχνει πως η Δύση πλησιάζει περισσότερο σε άλλον ένα Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Το περιστατικό με το φερόμενο Ουκρανικό "πυραυλικό πλήγμα" σε πολωνικό αγρόκτημα αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα: διεξάγοντας υβριδικό πόλεμο κατά της Ρωσίας, η Δύση πλησιάζει πιο κοντά σε παγκόσμιο πόλεμο», αναφέρει ο Μεντβέντεφ.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022