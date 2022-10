Τσίπρας για Λούλα: Νίκη για τον αγώνα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει ότι η νίκη του Λούλα «ενάντια στην ακροδεξιά, παρά όλα τα εμπόδια, είναι μια νίκη για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Συγχαρητήρια στον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας εκφράζει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημειώνει ότι η νίκη του Λούλα «ενάντια στην ακροδεξιά, παρά όλα τα εμπόδια, είναι μια νίκη για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη και τον αγώνα των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων σε όλο τον κόσμο».

Congratulations to @lulaoficial! Your victory against the far-right, despite all obstacles, is a victory for democracy/social justice and the struggle of left-wing & progressive forces around the world. pic.twitter.com/HO3W0v79mM

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 31, 2022