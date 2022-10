Έβγαλαν έξω από το συνέδριο του ΚΚ της Κίνας τον πρώην πρόεδρο, Χου Τζιντάο

Το εξαιρετικά ασυνήθιστο περιστατικό έτυχε μεγάλης προσοχής και σχολιασμού.

Ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, Χου Τζιντάο οδηγήθηκε αιφνιδίως έξω από την τελετή λήξης του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος το Σάββατο.

Ο 79χρονος προκάτοχος του Σι Τζινπίνγκ καθόταν στα αριστερά του νυν προέδρου του ΚΚΚ και δύο άνδρες τον έβγαλαν έξω από τη σκηνή του κεντρικού αμφιθέατρο της Μεγάλης Αίθουσας του Λαού στο Πεκίνο.

Το βίντεο στα social media δείχνει έναν άνδρα να προσπαθεί επανειλημμένα να σηκώσει τον Χου από τη θέση του, τραβώντας τα ανήσυχα βλέμματα των αξιωματούχων που κάθονταν εκεί κοντά.

China’s former president #HuJintao seems to be forced led out of the council before the historic voting early today😅

历史时刻 #胡錦淘 #胡锦涛 被带出 #二十大会场 pic.twitter.com/LMuSsRNxHt

— Add Kevin (@add_kevin1) October 22, 2022