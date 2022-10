Ο Μπορέλ αρνείται ότι τα σχόλιά του περί «ζούγκλας» ήταν ρατσιστικά

Ο Μπορέλ χαρακτήρισε την Ευρώπη «κήπο» και τον περισσότερο υπόλοιπο κόσμο «ζούγκλα», η οποία «θα μπορούσε να εισβάλει στον κήπο».

Ο Ζοζέπ Μπορέλ που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων με τον όρο «ζούγκλα», επανήλθε τονίζοντας πως θέλησε να περιγράψει τις ολοένα και περισσότερες χώρες που χρησιμοποιούν τη βία, τον εκφοβισμό και τον εκβιασμό, κάνοντας λόγο για συμπεριφορές που έρχονται σε αντίθεση με τους διεθνείς κανόνες.

«Όταν μίλησα για ‘ζούγκλα’ εννοούσα την ενίσχυση αυτού του άνομου κόσμου και της αταξίας. Η αναφορά μου στη ‘ζούγκλα’ δεν είχε ρατσιστική, πολιτική ή γεωγραφική σημασία. Όντως και δυστυχώς η ‘ζούγκλα’ είναι παντού, περιλαμβανομένης της Ουκρανίας. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας αυτή την τάση και αυτό ήταν το μήνυμά μου προς τους σπουδαστές», εξήγησε με ανάρτησή του.

Last week I gave a speech at the College of Europe. The metaphor I used has caused offense because it was misunderstood. I would like to put the record straight in my new blog posthttps://t.co/FcVeUukncr pic.twitter.com/SNoIH8lp3a

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 18, 2022