Η ΕΕ αναστέλλει τη συμφωνία για την βίζα με την Ρωσία

Τελευταία Ενημέρωση 18:26

Σε συμφωνία να καταστήσουν δυσκολότερη και πιο ακριβή την έκδοση βίζας σε Ρώσους πολίτες κατέληξαν τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο δεν κατέληξαν σε πλήρη απαγόρευση βίζας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν στην αναστολή της συμφωνίας διευκόλυνσης θεωρήσεων εισόδου με τη Ρωσία του 2007, ανακοίνωσε ο Τζόζεπ Μπορέλ, επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, μετά το τέλος της διήμερης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών στην Πράγα. «Αυτό θα μειώσει σημαντικά τον αριθμό των νέων αδειών βίζας που εκδίδονται από τα κράτη - μέλη», είπε.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.

We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022