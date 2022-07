ΗΠΑ: Παρέμβαση Μπάιντεν κατά της Κίνας για τους ημιαγωγούς

Τη Δευτέρα ο Μπάινετν είχε τηλεδιάσκεψη με τους διευθύνοντες συμβούλους της Lockheed Martin Corp, της Medtronic PLC και της Cummins Inc.

Μήνυμα κατά της επέκτασης της Κίνας στην αγορά τσιπ και ημιαγωγών έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, την ώρα που προωθεί το σχέδιο του για την ενίσχυση του κλάδου στις ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση του στο Twitter, ο Μπάιντεν σημείωσε «ο λόγος που η Κίνα παρακολουθεί το νομοσχέδιο για τους ημιαγωγούς τόσο στενά είναι γιατί θέλει να είναι μπροστά από εμάς στην παραγωγή αυτών των τσιπ και δεν θέλει να χάσει.

Η Αμερική εφηύρε του ημιαγωγούς. Είναι καιρός να φέρουμε την κατασκευή -και τις θέσεις εργασίας- σπίτι» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

There's a reason China is watching the CHIPS for America Act so closely – it is trying to get ahead of us in making these chips and doesn’t want to get beat.

America invented the semiconductor. It’s time to bring manufacturing – and the jobs that come with it – home.

— President Biden (@POTUS) July 26, 2022