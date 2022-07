Βρετανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών

Και οι δύο υπουργοί αφήνουν αιχμές κατά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Τις παραιτήσεις τους υπέβαλαν οι υπουργοί Υγείας και Οικονομικών της Βρετανίας, αφήνοντας αιχμές κατά του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον και βαθαίνοντας την πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα έπειτα από πολλά σκάνδαλα.

Ο υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ, ανέφερε σε επιστολή του πως έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει με ήσυχη τη συνείδησή του».

«Λυπάμαι που το λέω, ωστόσο, ότι είναι σαφές για μένα ότι αυτή η κατάσταση δεν θα αλλάξει υπό την ηγεσία σας - και ως εκ τούτου έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μου επίσης», αναφέρει στην επιστολή του.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.

It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

— Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022