Η Τουρκία συμφώνησε στην ένταξη Φινλανδίας - Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Οι ηγέτες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας υπέγραψαν μνημόνιο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών κρατών στο ΝΑΤΟ. Oι τρεις χώρες θα συγκροτήσουν και έναν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Οι ηγέτες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας υπέγραψαν μνημόνιο για την ένταξη των δύο σκανδιναβικών κρατών στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να δίνει τελικά την έγκρισή της στη διαδικασία ένταξης. «Είναι μια τριμερής συμφωνία για την ένταξη», δήλωσε πηγή του ΝΑΤΟ.

Τη συμφωνία ανακοίνωσε και ο Φινλανδός πρόεδρος Σαούλι Νιινίστο, τονίζοντας πως η πρόοδος αυτή επιτεύχθηκε αφού οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα κοινό μνημόνιο συνεργασίας με το οποίο δεσμεύονται να στηρίξουν η μία την άλλη «απέναντι σε απειλές για την ασφάλειά τους».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι η Τουρκία, η Φινλανδία και η Σουηδία προχώρησαν σε συμφωνία που ανοίγει το δρόμο των σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ», δήλωσε από την πλευρά του ο Γενς Στολτενμπεργκ, σε συνέντευξη Τύπου, επιβεβαιώνοντας την επίτευξη συμφωνίας.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ ήταν ανέκαθεν σε θέση να βρίσκουν «κοινό έδαφος» και να επιλύουν τις διαφορές τους, τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα μνημόνιο που καλύπτει τις ανησυχίες που εξέφραζε η Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και του αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Επίσης, η τουρκική προεδρία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι τρεις χώρες συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και να άρουν τυχόν περιορισμούς, ενώ θα συγκροτήσουν και έναν μηχανισμό διαμοιρασμού πληροφοριών για να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία.

